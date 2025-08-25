Reisensburg siegt zum Auftakt souverän

Die SG startete furios in die neue Saison und ließ dem TV Gundelfingen beim 7:1-Heimsieg kaum eine Chance.

In der 32. Minute gelang Gundelfingen mit ihrem ersten Torschuss direkt der Ausgleich: Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, kam der Ball zu Frei, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und mit einem starken Linksschuss aus 18 Metern zum 1:1 traf – Heidenreich war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht ums Tor lenken.

Bereits in der 11. Minute brachte Vogler die Zebras per souverän verwandeltem Elfmeter in Führung. Nach einem langen Ball von Abele war Hartmann vor dem Gästekeeper am Ball und konnte im 16er nur durch ein Foul gestoppt werden.

Doch die SG antwortete eindrucksvoll: Nur sieben Minuten später eroberte Luca Wagner weit in der gegnerischen Hälft stark den Ball und legte quer auf Vogler, der aus rund 20 Metern halblinker Position unhaltbar ins lange Eck schlenzte. Nur eine Minute später war der Doppelschlag perfekt – erneut Luca Wagner mit dem starken Ballgewinn und der Übersicht, Vogler tanzte noch einen Gegenspieler aus und traf erneut ins lange Eck.

Kurz vor der Pause krönte Vogler dann seine überragende erste Hälfte mit seinem vierten Treffer und dem lupenreinen Hattrick: Nach schöner Kombination über die rechte Seite legte Löhle den Ball in die Mitte, Vogler schlenzte ihn direkt aus 25 Metern ins Tor – 4:1 zur Halbzeit!

Auch nach dem Seitenwechsel machte die SG direkt da weiter, wo sie aufgehört hatte: In der 47. Minute steckte Deuringer nach starkem Ball von Balkenhol wunderbar auf Luca Wagner durch, der den Ball am herausstürmenden Keeper vorbei ins Netz legte. Drei Minuten später war es erneut Luca Wagner, der nach einem feinen Chipball von Vogler zum 6:1 traf und seinen Doppelpack schnürte.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jonas Wager in der 83. Minute: Nach starkem Lauf von Chwolka über die linke Seite flankte er präzise auf Wagner, der sich die Chance nicht entgehen 7:1-Endstand besorgte.

Ein starker Auftritt der SG, die v.a. mit überragender Effizienz dem Gegner keine Chance ließ – ein gelungener Auftakt in die neue Saison!

Autor:Hartmann