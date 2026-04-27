Reisensburg siegt souverän im Spitzenspiel

Die Zebras feierten einen souveränen und hochverdienten 4:0-Heimsieg gegen den Tabellenführer Kicklingen und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine überzeugende Leistung. Die Partie begann ideal für die Gastgeber: Bereits in der Anfangsphase setzte sich Wagner stark über rechts durch und bereitete mustergültig für Zdero vor, der zur frühen 1:0-Führung einschob (6.). In einem insgesamt offensiv geführten Spiel blieb die SG das aktivere Team. In der 36. Minute folgte dann ein echtes Highlight: Nach einem sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen behielt Wagner die Nerven und erhöhte abgeklärt auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel knüpfte die Heimelf nahtlos an die gute Leistung an. Ein Abschluss von Chwolka konnte Kicklingens Keeper Jung nur nach vorne abwehren – Schmid stand goldrichtig und staubte zum 3:0 ab (55.). Defensiv ließ die SG kaum etwas zu. Wenn doch, war auf Tausch Verlass, der mit einer starken Parade die Null festhielt. In der Offensive boten sich weitere Chancen, unter anderem durch Vogler, der jedoch frei am Torwart scheiterte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Chwolka, der kurz vor dem Ende zum 4:0 traf und damit den verdienten Heimsieg perfekt machte.

Autor: PH