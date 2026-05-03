Reisensburg patzt im Spitzenspiel

Die Zebras mussten sich auswärts bei TGB Günzburg knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der Start verlief alles andere als optimal: Bereits in der Anfangsphase nutzten die Gastgeber einen langen Ball mit anschließender scharfer Hereingabe von Ullmann, die Polat im Strafraum zum frühen 1:0 (5.) verwertete. Nur wenige Minuten später erhöhte erneut Polat auf 2:0 (22.), wobei die Defensive der Gäste in dieser Situation nicht gut stand. Die SG brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, zeigte dann aber eine gute Reaktion. Nach einem starken Angriff über Schmid kam der Ball zu Wagner, der zum wichtigen 2:1-Anschlusstreffer vollendete (26.). In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit vielen Unterbrechungen. Kurz vor der Pause hatte die Hausherren die große Chance zum 3:1, doch Yavuz Tek konnte die Chance nicht nutzen.

Nach dem Seitenwechsel war die SG klar aktiver und übernahm zunehmend die Kontrolle. Die Gastgeber zogen sich zurück und verwalteten ihre Führung. Trotz spielerischer Vorteile taten sich die Zebras jedoch schwer, zwingende Chancen herauszuspielen. Die beste Möglichkeit bot sich Chwolka, dieser setzte den Ball aber knapp neben das Tor. Auch Hartmann scheiterte wenig später im Eins-gegen-eins an Keeper Atik. Mit zunehmender Spieldauer litt die Partie weiter unter vielen Unterbrechungen, sodass kaum Spielfluss aufkam. Acht Minuten Nachspielzeit boten der SG noch einmal die Chance zum Ausgleich – und tatsächlich ergab sich eine letzte Großchance, Guffler setzte den Ball aber übers Tor.