Reisen statt Fußball: Auszeit für Max Hagner beim SSC Burg Teaser VL MITTE: +++ Normalerweise ist Max Hagner im Mittelfeld des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg zu finden. Warum für den 24-Jährigen der Reisepass zurzeit wichtiger als der Spielerpass ist +++ von Redaktion · Heute, 20:23 Uhr · 0 Leser

In der Rolle eines Box-to-Box-Spielers gefällt sich Max Hagner (r.) vom SSC Burg in der Rolle des Balleroberers. In dieser Szene aus dem Pokalfinale 2025/2026 bekommt es Furkan Yaglu (TSV Bicken) mit ihm zu tun. © Jonathan Ortmann

Herborn. Wer die Spiele des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg verfolgt, wird Max Hagner in den vergangenen Wochen vermisst haben. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, sonst nicht aus der Startelf wegzudenken, hat sich entschieden: Fürs Reisen. Gegen den Fußball.