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Ligabericht
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Reisen statt Fußball: Auszeit für Max Hagner beim SSC Burg
Teaser VL MITTE: +++ Normalerweise ist Max Hagner im Mittelfeld des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg zu finden. Warum für den 24-Jährigen der Reisepass zurzeit wichtiger als der Spielerpass ist +++
Herborn. Wer die Spiele des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg verfolgt, wird Max Hagner in den vergangenen Wochen vermisst haben. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, sonst nicht aus der Startelf wegzudenken, hat sich entschieden: Fürs Reisen. Gegen den Fußball.