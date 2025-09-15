Der Africa Cup of Nations 2025 gastiert in Marokko – Foto: Magic Reisen UG

Reiseangebot: Afrika-Cup 2025 in Marokko als 11-Tage-Komplettpaket Erlebe das größte Fußballereignis Afrikas hautnah – mit Magic Reisen vom 28.12.-07.01. zum Africa Cup of Nations 2025 in Marokko!

Fußballfans aufgepasst: Im Dezember und Januar verwandelt sich Marokko zum Fußball-

Hotspot des afrikanischen Kontinents, wenn der Africa Cup of Nations, kurz AFCON oder Afrika-Cup, die besten Nationalteams Afrikas zusammenbringt. Dieses prestigeträchtige Turnier verspricht mitreißende Spiele, abwechslungsreiche Stadionatmosphäre und eine tolle

Gelegenheit, das nordafrikanische Land kennen zu lernen. Mit dem exklusiven Reiseangebot von Magic Reisen bist du mitten drin, statt nur dabei!

Das Africa Cup of Nations gehört zu den bedeutendsten Sportevents Afrikas und zieht

Fußballbegeisterte aus aller Welt an. Marokko als Gastgeberland überzeugt mit modernen

Stadien, sicherer Infrastruktur und dem besonderen Flair eines Landes, das wie kein anderes

afrikanische Tradition und Moderne vereint. Dieses Turnier verspricht packende Spiele,

unvergessliche Momente und die Chance, afrikanischen Fußball in seiner intensivsten Form

kennenzulernen. Doch Marokko bietet weit mehr als nur erstklassigen Fußball. Das Land beeindruckt mit seiner reichen Kultur, faszinierenden Geschichte und atemberaubenden Landschaften. Von der lebendigen Metropole Casablanca, die mit ihrer imposanten Hassan-II.-Moschee begeistert, bis hin zur mystischen Altstadt von Marrakesch mit ihren quirligen Souks und berühmten Plätzen, tauchst du tief ein in das Land voller Farben, Düfte und Lebensfreude. Zwischen den Spielen laden historische Königsstädte und malerische Naturkulissen zu Erkundungen ein. Genieße die herzliche Gastfreundschaft und kulinarische Highlights wie Tajine und Couscous.

Magic Reisen bietet dir ein Rundum sorglos-Komplettpaket. Im Angebot enthalten sind die

Anreise per Flug ab Deutschland, komfortable Unterkünfte – ob zentral gelegene Hotels oder

authentische Riads – sowie individuelle Transfers zwischen den Austragungsorten. Die Eintrittskarten für sechs Spiele des Turniers, davon 3 Vorrundenspiele und 3 Achtelfinalspiele, sind ebenso inkludiert. Mit unserem exklusiven AFCON-Angebot möchten wir deinen Aufenthalt in Marokko zu einem

unvergesslichen Erlebnis machen. Genieße die Vorfreude auf packende Spiele, in denen die

besten afrikanischen Fußballnationen um den begehrten Titel kämpfen. Wir organisieren alles, damit du den Afrika-Cup im Dezember und Januar hautnah miterleben kannst.