"Reise voller Emotionen": Kevin Dicklhuber beendet Fußballkarriere Der 37-jährige Stürmer verabschiedet sich aus dem höherklassigen Fußball und wird Spielertrainer in der Kreisliga. von red · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Kevin Dicklhuber beendet seine Fußballkarriere im höherklassigen Bereich und blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück. Der württembergische Stürmer sammelte über Jahre hinweg Erfahrung in Oberliga, Regionalliga und 3. Liga, erzielte zahlreiche Tore und startet künftig beim TSV Ottenbach als Spielertrainer ein neues Kapitel seiner Karriere im Tal der Liebe an.

In seinem Abschiedspost beschreibt Kevin Dicklhuber den Fußball als Leidenschaft, Heimat, Freundschaft und einen großen Teil seines Lebens. Er bedankt sich bei Mitspielern, Trainern, Fans, Ehrenamtlichen und besonders bei seiner Familie, die ihn über viele Jahre begleitet und unterstützt hat. Sportlich blickt der Angreifer auf eine beeindruckende Bilanz zurück. In den aufgeführten Stationen stehen 405 Spiele, 187 Tore und 54 Vorlagen. Dazu kommen Einsätze in der 3. Liga, der Regionalliga Südwest, der Oberliga Baden-Württemberg und der Verbandsliga Württemberg. Für die Stuttgarter Kickers lief Kevin Dicklhuber in der 3. Liga und später auch in der Regionalliga sowie Oberliga auf. Beim 1. Göppinger SV und beim FC Albstadt prägte er über mehrere Jahre die Offensive und erzielte regelmäßig zweistellige Trefferzahlen.