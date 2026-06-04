"Reise voller Emotionen": Kevin Dicklhuber beendet Fußballkarriere

Kevin Dicklhuber beendet seine Fußballkarriere im höherklassigen Bereich und blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück. Der württembergische Stürmer sammelte über Jahre hinweg Erfahrung in Oberliga, Regionalliga und 3. Liga, erzielte zahlreiche Tore und startet künftig beim TSV Ottenbach als Spielertrainer ein neues Kapitel seiner Karriere im Tal der Liebe an.
In seinem Abschiedspost beschreibt Kevin Dicklhuber den Fußball als Leidenschaft, Heimat, Freundschaft und einen großen Teil seines Lebens. Er bedankt sich bei Mitspielern, Trainern, Fans, Ehrenamtlichen und besonders bei seiner Familie, die ihn über viele Jahre begleitet und unterstützt hat.
Sportlich blickt der Angreifer auf eine beeindruckende Bilanz zurück. In den aufgeführten Stationen stehen 405 Spiele, 187 Tore und 54 Vorlagen. Dazu kommen Einsätze in der 3. Liga, der Regionalliga Südwest, der Oberliga Baden-Württemberg und der Verbandsliga Württemberg. Für die Stuttgarter Kickers lief Kevin Dicklhuber in der 3. Liga und später auch in der Regionalliga sowie Oberliga auf. Beim 1. Göppinger SV und beim FC Albstadt prägte er über mehrere Jahre die Offensive und erzielte regelmäßig zweistellige Trefferzahlen.
Besonders torreich waren unter anderem seine Oberliga-Jahre in Göppingen und bei den Stuttgarter Kickers. In der Saison 2022/2023 gelangen ihm für die Kickers 26 Tore und neun Vorlagen, ein Jahr zuvor waren es 20 Treffer und 18 Assists. Auch beim 1. Göppinger SV kam er in mehreren Spielzeiten auf starke Werte.
Zuletzt spielte Kevin Dicklhuber wieder für den 1. Göppinger SV, mit dem er am Ende der laufenden Saison den Abstieg in die Verbandsliga hinnehmen musste. Künftig beginnt für ihn beim TSV Ottenbach in der Kreisliga A3 Neckar/Fils ein neues Kapitel. Dort übernimmt er ab Sommer als Spielertrainer Verantwortung und möchte seine Erfahrung einbringen, um den Fußball beim Verein weiterzuentwickeln. Der TSV hatte den Wechsel bereits Anfang März angekündigt. Kevin Dicklhuber lebt seit mehreren Jahren in Ottenbach. Er folgt auf Marco Greco, der nach der Saison als Cheftrainer kürzer treten möchte. Damit bleibt Kevin Dicklhuber dem Fußball erhalten, auch wenn seine Laufbahn im höherklassigen Bereich nun endet.