„Reise lange nicht zu Ende" – Ebersberg besiegt den SV Waldperlach

FB BZL Ebersberg (schwarz) vs Waldperlach , links Felix Hoppe , Nikita Posmashnyi – Foto: Sro

Der junge Ukrainer, der erst zwei Spiele für Ebersberg absolviert hat, legte das hin, was man gemeinhin einen fulminanten Einstand nennt: Bei seinem Debüt sah er die rote Karte, bei seinem Comeback schoss er das Siegtor. Nach Balleroberung kombinierten sich die Platzherren über die rechte Außenbahn gefällig nach vorn, wo Posmashnyi den Querpass von Maximilian Volk verwertete.

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Ost gelang dem TSV Ebersberg ein Novum: Der Aufsteiger blieb erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Da die schlechteste Abwehr der Liga (62 Gegentreffer, neun mehr als der zweitschlechteste Wert) hinten die Null hielt, reichte das Blitztor von Nikita Posmashnyi aus der ersten Minute für drei Punkte.

„In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel von uns. Wir haben mutig gespielt, wir haben aber auch vor allem gut verteidigt. So haben wir uns die Pausenführung definitiv verdient“, zog Trainer Michael Hieber Zwischenbilanz. In der Folge hätte Ebersberg den zweiten Treffer nachlegen können, „das haben wir leider verpasst“.

Nach dem Seitenwechsel war der SV Waldperlach feldüberlegen, konnte dies aber nicht in Tore ummünzen. „Wir haben alles dafür getan, dass wir kein Tor kassieren. Das hatten wir uns am Donnerstag bewusst vorgenommen“, so der Coach, der zuvor die Endspielwochen ausgerufen hatte. Gerade in Entscheidungsspielen ist eine starke Defensive meist der Grundstein für den Erfolg. „Wir wollten den Laden hinten dichthalten“, betont der Coach, dem klar ist, dass die Schießbude geschlossen werden muss, wenn es mit dem Klassenerhalt klappen soll. „Das haben wir geschafft.“

Waldperlachs Stürmer Asaad Khalil hatte es jedoch mehrfach auf dem Fuß beziehungsweise auf dem Scheitel, die Ebersberger Abwehrträume zerplatzen zu lassen. „Da hatten wir auch etwas Glück, so ehrlich muss man sein“, bekannte Hieber, der sich auch einmal auf die Latte als Retter verlassen konnte. In der Abwehrschlacht musste Ebersberg bereits in der ersten Halbzeit den Torhüter wechseln (37.), doch auch Lukas Schmidmaier parierte wie zuvor Marinus Pohl alles, was aufs Tor kam.

Von einem Befreiungsschlag wollte Eber-Coach Michael Hieber noch nicht sprechen, „denn wir hatten schon mehrere Spiele, die gut gelaufen sind, und dann konnten wir nicht nachlegen. Am Ende ist es erst mal nur ein Sieg, den wir auch gebraucht haben, aber mehr ist es auch nicht. Da kommt noch viel mehr. Der Weg und die Reise sind noch lange nicht zu Ende, weil wir zwingend noch weitere Siege nachlegen müssen.“