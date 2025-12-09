Reisdorf – Luna wird erst 2026 nachgeholt

Wie die FLF am vergangenen Freitag mitteilte, wurde die beim Stand von 3:2 kurz vor Schluss abgebrochene Partie in der 3.Division zwischen Reisdorf und Luna Oberkorn neu angesetzt. Neuer Termin ist der 1.März 2026.

Als Grund für die Neuansetzung hielt das Verbandsgericht eine Nichtbeachtung des Spielreglements fest. Beide Mannschaften wurden wegen unsportlichen Verhaltens („comportement antisportif“) bestraft, weiter bekam jeweils ein Spieler pro Team aufgrund eines Platzverweises wegen einer begangenen Tätlichkeit in besagter Partie eine Sperre von fünf Spielen aufgebrummt.