Reischl: »Müssen wieder auftreten wie ein Spitzenreiter«

Der FC Sturm Hauzenberg steht vor einem historischen Erfolg: Sechseinhalb Wochen vor dem Saisonende führen die Staffelberger das Ranking der Landesliga Mitte souverän an. Allerdings ist die Bilanz der Schützlinge von Alexander Geiger und Dominik Schwarz nach der Winterpause nicht optimal. Nur vier von zwölf möglichen Punkten konnten Mader, Köglmeier & Co. im Frühjahr einspielen. Dass der Vorsprung weiter relativ groß ist, liegt daran, dass die Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf (vier Zähler aus fünf Partien) und FC Dingolfing (sechs Punkte aus vier Spielen) zuletzt ebenfalls keine Bäume ausrissen.

"Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden und auch keine Ausreden suchen. Mit den erreichten Punkten als auch den Leistungen aus den ersten vier Spielen sind wir ganz und gar nicht zufrieden. Hinsichtlich Laufbereitschaft, Zweikampfführung und Mentalität – den sogenannten Grundtugenden - sind wir vieles schuldig geblieben. Zudem fehlt aktuell auch das Quäntchen Glück in den 50:50 Situationen", findet Sturm-Coach Dominik Schwarz klare Worte.







Ähnlich sieht Manager Markus Reischl die Situation: "Im Frühjahr sind die Rasenplätze nirgendwo gut und das macht es für die vermeintlichen Spitzemannschaften oftmals schwieriger. Wir müssen wieder auftreten wie ein Spitzenreiter - diese Position haben wir uns hart erarbeitet. Es fehlt momentan etwas die Leichtigkeit und das Selbstvertrauen. Vielleicht denkt der eine oder andere Spieler derzeit auch zu viel nach und der Kopf spielt eine Rolle. Wir haben immer noch eine tolle Ausgangslage und ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Hebel in den nächsten Spielen wieder umlegen. Im Training wird hervorragend gearbeitet und die Intensität war diese Woche sehr hoch."







Am Sonntag steht die weiter Auswärtsfahrt zum TV Parsberg auf dem Programm. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Neumarkt hat aus den vergangenen elf Matches nur zwei Punkte geholt und ist deshalb auf dem vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. "Für uns zählen nur drei Punkte. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft Reaktion zeigen will und wird", sagt Dominik Schwarz, der wieder auf den zuletzt schmerzlich vermissten Fabian Wiesmaier zurückgreifen kann.