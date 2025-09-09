Reischl: »Dass der Sprung so groß ist, hätten wir uns nicht gedacht«

Markus, ein Viertel der Saison ist bereits vorbei und der FC Sturm Hauzenberg ziert mit lediglich einem Zähler das Tabellenende der Bayernliga Süd. Wie sieht dein erstes Zwischenfazit aus?

Markus Reischl (41): Natürlich hätten wir uns alle einen besseren Start erhofft. Dass der Sprung so groß ist, hätten wir uns nicht gedacht. Die Unterschiede zwischen Landes- und Bayernliga sind riesig und wir sind in dem einen oder anderen Spiel schon an unsere Grenzen gestoßen, auch wenn es immer wieder längere Spielphasen gibt, in denen wir sehr gut mithalten können. Das Auswärtsspiel bei Türkspor Augsburg hätten wir beispielsweise gewinnen müssen.







Hast du Angst, dass ihr den Anschluss in den kommenden Wochen komplett verliert? Mit Kirchanschöring und Landsberg bekommt ihr es in den beiden nächsten Begegnungen erneut mit Liga-Schwergewichtern zu tun.

Wir sind in beiden Partien klarer Außenseiter, das steht außer Frage. Wir sehnen alle einen Sieg herbei, denn unser letzter Dreier liegt inzwischen schon viereinhalb Monate zurück. Das Selbstvertrauen wird durch die Negativserie nicht größer, dennoch ist die Moral absolut intakt. Die Jungs trainieren hervorragend und von einer Untergangsstimmung sind wir weit entfernt. Im Gegenteil: Alle sind positiv und haben den Glauben definitiv nicht verloren. Klar ist aber auch, dass wir schnellstmöglich Punkte einfahren müssen, ansonsten wird die ohnehin schon kritische Tabellensituation immer bescheidener.







Vor allem vorne drückt der Schuh. Zwei geschossene Tore sind viel zu wenig. Es gibt nicht wenige Kritiker, die deshalb eure Personalpolitik hinterfragen. Warum wurde kein zusätzlicher Angreifer verpflichtet?

In der Region gibt es leider nur sehr, sehr wenige Stürmer, die das erforderliche Niveau mitbringen würden. Wir haben uns mit vielen Optionen beschäftigt, konnten aber nichts realisieren. Zwischendurch haben wir auch darüber nachgedacht, die Verpflichtung eines Legionärs ins Auge zu fassen. Das ist aber nicht unser Weg und deshalb haben wir uns entschieden, unserem vorhandenen Kader das Vertrauen auszusprechen. Die Jungs haben sich das verdient und wir sind überzeugt, dass sich unsere Leute im Laufe der Saison weiterentwickeln und auch positive Ergebnisse erzielen werden.







Auffallend ist, dass einige der routinierten Haudegen im Team nur noch eine Nebenrolle spielen und immer mehr junge Kräfte in der Startelf stehen. Wie stehst du diesem Trend gegenüber?

Für die Aufstellung sind unsere beiden Coaches Alex Geiger und Dominik Schwarz verantwortlich. Beide arbeiten extrem akribisch und machen sich sehr viele Gedanken. Bei der Aufstellung entscheidet rein das Leistungsprinzip und mich macht es stolz, dass wir mehrere junge Spieler im Kader haben, von denen viele in der jüngeren Vergangenheit große Schritte nach vorne machen konnten. Grundsätzlich spielt es aber nur eine untergeordnete Rolle, wie alt ein Spieler ist. Wir sind von der Qualität unserer kompletten Truppe überzeugt.







Unabhängig von der aktuellen sportlichen Lage hat sich im Klub aber einiges getan. Ihr habt wieder eine eigenständige Zweite, die in der Kreisklasse vorne mitmischt und auch im Jugendbereich seid ihr mittlerweile mit der U19, U17 und U15 durchgängig in der Bezirksoberliga vertreten. Wie gut siehst du den Verein für die Zukunft aufgestellt?

Wir können optimistisch gestimmt sein. Im Verein haben wir viele Leute, die richtig anschieben und viel für den FC Sturm Hauzenberg machen. Das freut mich riesig und wir werden im niederbayerischen Fußball weiter eine gute Rolle spielen. Da bin ich mir relativ sicher.