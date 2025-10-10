 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Sättele @helden

Reinstetten jubelt spät, Blaubeuren setzt Erfolgsserie fort

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Der SV Reinstetten feierte am 11. Spieltag in einem umkämpften Spiel gegen den SC Staig einen späten 1:0-Sieg. Der FC Blaubeuren setzte seinen Aufwärtstrend fort und siegte deutlich gegen den TSV Heimenkirch. Im Allgäu-Derby zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Wangen teilten sich beide Teams die Punkte, während sich der TSV Neu-Ulm und der TSV 1889 Buch torlos trennten.

---

Gestern, 19:00 Uhr
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
3
2
Abpfiff

Nach einem schwachen Auftritt muss der SSG Ulm sich mit einer Niederlage begnügen. Bereits nach sieben Minute sorgte Biberachs Kai Lubrand für die Führung. Kurz vor der Stundenmarke gelang Ulm durch Philipp Strobel per Elfmeter der Ausgleich. Ein Foulelfmeter auf der anderen Seite sorgte durch Adrian Tenea (71.) für die erneute Führung. Die Gäste hatten zehn Minuten später die Antwort parat. Ein weiterer Strafstoß wurde von Strobel zum 2:2 verwandelt. Das letzte Wort hatte allerdings Biberach, das durch Luibrand in der 88. Minute zum Sieg traf.

Die Stimmen zum Spiel

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
15:00live

Der Tabellenführer FV Olympia Laupheim will seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und den nächsten Heimsieg feiern. Gegen den Aufsteiger FV Bad Schussenried geht das Team von Trainer Andreas Spann als klarer Favorit ins Spiel. Schussenried kassierte zuletzt eine bittere Niederlage gegen Reinstetten und belegt Rang 14. Alles andere als ein Laupheimer Erfolg wäre eine Überraschung.
---

Heute, 15:30 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
SC Staig
SC StaigSC Staig
1
0
Abpfiff

Der SV Reinstetten hat seine starke Form bestätigt und das Duell gegen den SC Staig dank eines späten Treffers für sich entschieden. Spielertrainer Florian Treske erzielte in der 89. Minute das Tor des Tages und bescherte seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzte sich Reinstetten am Ende durch. Der Aufsteiger aus Staig belegt nach der Niederlage Rang sieben, während Reinstetten auf Rang drei bleibt und weiter Kontakt zur Tabellenspitze hält.
---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
0
0
Abpfiff

Das Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV 1889 Buch blieb vor 231 Zuschauern torlos. Neu-Ulm bleibt damit zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und steht mit 14 Punkten auf Platz acht. Buch belegt mit einem Punkt weniger Platz 11 und ist nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen.
---

Morgen, 15:00 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
15:00

Den FC Srbija Ulm (Platz 10) und den SV Mietingen (Platz 5) trennen nur drei Punkte in der Tabelle. Srbija will nach der deutlichen Niederlage in Buch eine Reaktion zeigen, während Mietingen nach dem Unentschieden gegen Biberach wieder einen Dreier landen möchte. Bei einem Sieg könnte Srbija sogar an Mietingen vorbeiziehen.
---

Heute, 15:30 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
3
0
Abpfiff

Der FC Blaubeuren setzte seine eindrucksvolle Form fort und siegte im Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch klar mit 3:0. Ismail Demiray brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung und legte in der 63. Minute nach, dazwischen traf Nikolaj Adlwarth in der 30. Minute zum 2:0. Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen klettert Blaubeuren auf Rang zehn, während Heimenkirch weiter Vorletzter bleibt.
---

Morgen, 16:30 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
16:30

Im Kellerduell zwischen dem TSV Riedlingen und dem SV Kressbronn stehen beide Teams bereits unter Druck. Riedlingen kassierte zuletzt in Weiler eine klare Niederlage und will nun im eigenen Stadion wieder punkten. Der Aufsteiger Kressbronn holte bisher nur einen Saisonsieg und droht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Für beide Mannschaften gilt: verlieren verboten.
---

Heute, 15:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
FC Wangen
FC WangenWangen
1
1
Abpfiff

Das Allgäu-Derby zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Wangen endete mit einem 1:1 Unentschieden. Michael Schmid brachte Weiler in der 24. Minute in Führung, ehe Yannick Huber in der 54. Minute für die Gäste ausglich. Weiler belegt mit 16 Punkten Rang sechs, während Wangen nun schon seit vier Partien auf den nächsten Dreier wartet und mit 14 Zählern auf Platz neun steht.



Aufrufe: 010.10.2025, 22:00 Uhr
Matthias KloosAutor