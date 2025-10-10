Reinstetten jubelt spät, Blaubeuren setzt Erfolgsserie fort

Der SV Reinstetten feierte am 11. Spieltag in einem umkämpften Spiel gegen den SC Staig einen späten 1:0-Sieg. Der FC Blaubeuren setzte seinen Aufwärtstrend fort und siegte deutlich gegen den TSV Heimenkirch. Im Allgäu-Derby zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Wangen teilten sich beide Teams die Punkte, während sich der TSV Neu-Ulm und der TSV 1889 Buch torlos trennten.

Nach einem schwachen Auftritt muss der SSG Ulm sich mit einer Niederlage begnügen. Bereits nach sieben Minute sorgte Biberachs Kai Lubrand für die Führung. Kurz vor der Stundenmarke gelang Ulm durch Philipp Strobel per Elfmeter der Ausgleich. Ein Foulelfmeter auf der anderen Seite sorgte durch Adrian Tenea (71.) für die erneute Führung. Die Gäste hatten zehn Minuten später die Antwort parat. Ein weiterer Strafstoß wurde von Strobel zum 2:2 verwandelt. Das letzte Wort hatte allerdings Biberach, das durch Luibrand in der 88. Minute zum Sieg traf.

Der Tabellenführer FV Olympia Laupheim will seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und den nächsten Heimsieg feiern. Gegen den Aufsteiger FV Bad Schussenried geht das Team von Trainer Andreas Spann als klarer Favorit ins Spiel. Schussenried kassierte zuletzt eine bittere Niederlage gegen Reinstetten und belegt Rang 14. Alles andere als ein Laupheimer Erfolg wäre eine Überraschung. ---



Der SV Reinstetten hat seine starke Form bestätigt und das Duell gegen den SC Staig dank eines späten Treffers für sich entschieden. Spielertrainer Florian Treske erzielte in der 89. Minute das Tor des Tages und bescherte seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzte sich Reinstetten am Ende durch. Der Aufsteiger aus Staig belegt nach der Niederlage Rang sieben, während Reinstetten auf Rang drei bleibt und weiter Kontakt zur Tabellenspitze hält.

Das Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV 1889 Buch blieb vor 231 Zuschauern torlos. Neu-Ulm bleibt damit zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und steht mit 14 Punkten auf Platz acht. Buch belegt mit einem Punkt weniger Platz 11 und ist nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SV Mietingen Mietingen 15:00



Den FC Srbija Ulm (Platz 10) und den SV Mietingen (Platz 5) trennen nur drei Punkte in der Tabelle. Srbija will nach der deutlichen Niederlage in Buch eine Reaktion zeigen, während Mietingen nach dem Unentschieden gegen Biberach wieder einen Dreier landen möchte. Bei einem Sieg könnte Srbija sogar an Mietingen vorbeiziehen.

Der FC Blaubeuren setzte seine eindrucksvolle Form fort und siegte im Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch klar mit 3:0. Ismail Demiray brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung und legte in der 63. Minute nach, dazwischen traf Nikolaj Adlwarth in der 30. Minute zum 2:0. Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen klettert Blaubeuren auf Rang zehn, während Heimenkirch weiter Vorletzter bleibt.

Morgen, 16:30 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SV Kressbronn Kressbronn 16:30



Im Kellerduell zwischen dem TSV Riedlingen und dem SV Kressbronn stehen beide Teams bereits unter Druck. Riedlingen kassierte zuletzt in Weiler eine klare Niederlage und will nun im eigenen Stadion wieder punkten. Der Aufsteiger Kressbronn holte bisher nur einen Saisonsieg und droht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Für beide Mannschaften gilt: verlieren verboten.

Das Allgäu-Derby zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Wangen endete mit einem 1:1 Unentschieden. Michael Schmid brachte Weiler in der 24. Minute in Führung, ehe Yannick Huber in der 54. Minute für die Gäste ausglich. Weiler belegt mit 16 Punkten Rang sechs, während Wangen nun schon seit vier Partien auf den nächsten Dreier wartet und mit 14 Zählern auf Platz neun steht.







