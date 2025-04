Reinstetten dreht Spiel in der Schlussphase, Unentschieden im Derby

---



Der SV Reinstetten lag nach Treffern von Silvio Ferreiro (58.) und Simon Weber (68.) bereits mit 0:2 zurück, zeigte jedoch große Moral und drehte die Partie in den letzten Minuten. Marco Matzkat verkürzte zunächst in der 78. Minute, ehe Jannik Keller (89.) und Noah Blersch (90.+4) mit einem späten Doppelschlag den Heimsieg perfekt machten. Reinstetten belegt mit nun 18 Punkten Rang vier, Heimenkirch verharrt nach der sechsten Saisonniederlage bei zehn Punkten auf Platz sieben.



Im Spitzenspiel der Abstiegsrunde trennten sich der FV Biberach und der SV Mietingen im Derby vor ungefähr 600 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Robin Ertle brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung, Kai Luibrand glich in der 64. Minute für Biberach aus. Vor allem in den letzten 20 Minuten hatte der SV Mietingen mehrfach die Chance auf den Siegtreffer, für Biberach ist dieses Unentschieden etwas glücklich. Mit 30 Punkten übernimmt Biberach erstmal die Tabellenführung, Mietingen folgt mit 28 Zählern auf Rang drei.

Der FC Mengen steht mit 18 Punkten auf Rang acht und empfängt den Vorletzten TSG Ehingen. Für die Gäste, die aktuell bei elf Punkten stehen, geht es ebenfalls um wichtige Zähler im Kampf gegen den direkten Abstieg. Mengen könnte mit einem Heimerfolg wieder näher an den Relegationsplatz vorrücken.

Mit dem TSV 1889 Buch und dem FV Ravensburg II treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Beide Teams stehen mit 23 Punkten gleichauf und kämpfen um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Buch holte zuletzt ein 1:1 gegen Türkgücü, währen es für Ravensburg eine klare Niederlage gegen den FV Biberach gab.

Schlusslicht SV Ochsenhausen empfängt mit dem SC Türkgücü Ulm einen Gegner aus der vorderen Tabellenhälfte. Während Ochsenhausen dringend Punkte im Abstiegskampf braucht, möchte Türkgücü mit einem Auswärtssieg seine Chance auf einen Platz unter den Top Vier wahren. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

Der SV Oberzell bekommt es mit dem Tabellenvierten Türkspor Neu-Ulm zu tun, der nach der Pleite in Ehingen Wiedergutmachung betreiben möchte. Oberzell steht im unteren Drittel der Tabelle und braucht jeden Punkt, um noch die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Für Türkspor zählt nach der letzten Enttäuschung auch nur ein Sieg.

Der SV Hohentengen erwartet mit dem FV Olympia Laupheim ein echtes Schwergewicht der Liga. Hohentengen rangiert auf Platz 10, während Laupheim mit einem weiteren Erfolg die Tabellenführung zurückholen konnte. Für die Gastgeber geht es darum, gegen den Favoriten zu bestehen und möglicherweise für eine Überraschung zu sorgen.