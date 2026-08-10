Reinmold-Dreierpack sorgt für deutlichen Heimsieg von Andreas Mittelbach · Gestern, 17:34 Uhr · 0 Leser

Mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die SG Weser/Diemel hat der SV Blau Weiss Ehlen am vergangenen Sonntag den ersten Saisonsieg in der Kreisliga A eingefahren. Nach dem Unentschieden zum Auftakt in Immenhausen steht unsere Mannschaft damit nach zwei Spieltagen bei vier Punkten. Im ersten Heimspiel der neuen Saison dauerte es zunächst bis zur 22. Minute, ehe Lukas Reinmold Blau-Weiss mit 1:0 in Führung brachte. Weitere Treffer sollten im ersten Durchgang nicht mehr fallen, sodass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging.

In der zweiten Halbzeit konnte unsere Mannschaft das Ergebnis dann nach und nach deutlicher gestalten. In der 57. Minute war es Alexander Fehrler, der mit seinem zweiten Saisontreffer auf 2:0 erhöhte. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der Schlussphase: Zunächst erzielte Lukas Reinmold in der 78. Minute das 3:0, nur zwei Minuten später legte er direkt nach und machte mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag seinen Dreierpack perfekt. Damit aber noch nicht genug: In der 86. Minute war erneut Alexander Fehrler zur Stelle und erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 5:0. Zu einer weißen Weste sollte es am Ende allerdings nicht ganz reichen. Kurz vor Schluss erzielte Lukas Wymyslo in der 89. Minute noch den Ehrentreffer für die Gäste zum 5:1-Endstand.