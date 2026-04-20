Reinhardshagen ärgert Grebenstein – kein Spiel in Rothwesten

Die Gruppenliga Kassel 2 bleibt ein Rennen mit offenem Ausgang. TuSpo Rengershausen behauptet am Sonntag die Tabellenführung, während TuSpo Grebenstein im Verfolgerduell gegen SG Reinhardshagen stolperte. TSG Sandershausen zeigte zwar die erwartete Reaktion, musste sich aber damit begnügen, dicht hinter dem neuen Ersten zu bleiben. Im unteren Tabellendrittel sammelte TSG Wilhelmshöhe derweil erneut einen Punkt, während TSV Holzhausen und VfL Wanfried weiter unter Druck stehen.
Die auffälligste Überraschung des Wochenendes gelang der SG Reinhardshagen. Beim 2:1 in Grebenstein riss die Serie von zuvor sieben Siegen der Gastgeber, obwohl Reinhardshagen nach Gelb-Rot gegen Dustin Genz eine Halbzeit in Unterzahl spielen musste. Lukas Salomon brachte die Gäste früh in Führung, Andre Paar legte nach, und weil Marius Becker unter anderem einen Elfmeter von Manuel Frey parierte, reichte der späte Anschluss von Leon Ungewickel nicht mehr.
Wieder gepunktet
Im Keller bleibt die TSG Wilhelmshöhe unbequem. Gegen den SV Kaufungen 07 holte die Mannschaft beim 1:1 den nächsten Punkt, nachdem Noel Eisenberg die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Kaufungen kam durch Miguel Schneppe noch zum Ausgleich, konnte den zuletzt guten Lauf aber nicht mit einem weiteren Sieg veredeln.
Pflicht erledigt
Der FSC Lohfelden ließ beim 3:0 in Holzhausen diesmal nichts anbrennen. Fynn Zinke traf doppelt in der ersten Halbzeit, ehe Osama El Masmoudi die Partie in der Schlussphase endgültig entschied. Für Holzhausen war es nach dem 0:2 gegen Wilhelmshöhe der nächste Rückschlag im Abstiegskampf; Lohfelden festigte dagegen Rang vier.
Reaktion gezeigt
Nach dem späten Nackenschlag in Kaufungen war bei der TSG Sandershausen eine Antwort gefragt – und sie kam. Gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen führten Johannes Plasczyk und Jan Schleiden früh mit 2:0, nach dem Anschlusstreffer von Jacob Dittmer stellte Thomas Müller per Elfmeter den 3:1-Endstand her. Sandershausen blieb damit im Titelrennen voll auf Kurs, auch wenn Rengershausen wieder vorbeizog.
Derbysieg in Halbzeit Zwei
Der Tabellenführer selbst löste seine Aufgabe gegen die Großenritter souverän. Nach torloser erster Halbzeit trafen Pascal Itter, Emin Dag und Moritz Köhler zum 3:0, ehe Steven Rinas in der Schlussminute nur noch verkürzte. Für Rengershausen war es nicht nur der nächste Heimsieg, sondern auch die direkte Antwort auf den steigenden Druck von Sandershausen.
Zwei späte Platzverweise
Im Duell zweier Mannschaften aus dem erweiterten Mittelfeld gab es keinen Sieger. Mika Holzhauer brachte Wolfsanger früh in Führung, Tim Kraus glich noch vor der Pause für Hertingshausen aus. Das 1:1 half beiden eher begrenzt, passt aber zu zwei Teams, die zuletzt eher um Stabilität als um ganz große Sprünge spielten.
Kein Mitleid
Der FC Bosporus Kassel erfüllte seine Pflicht gegen den Vorletzten klar und gewann 4:0. Dennis Salioski, zweimal Mohamad Jammal und Lascha Kachischwili sorgten für die Tore in einer Partie, in der der Favorit seiner Rolle gerecht wurde. Wanfried bleibt damit tief im Keller gefangen und hat nun bereits 71 Gegentore kassiert.
Spielausfall
Keine Bewegung gab es in Rothwesten: Das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Espenau wurde abgesetzt und wird damit wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.