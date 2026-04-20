Reinhardshagen ärgert Grebenstein – kein Spiel in Rothwesten

Im Keller bleibt die TSG Wilhelmshöhe unbequem. Gegen den SV Kaufungen 07 holte die Mannschaft beim 1:1 den nächsten Punkt, nachdem Noel Eisenberg die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Kaufungen kam durch Miguel Schneppe noch zum Ausgleich, konnte den zuletzt guten Lauf aber nicht mit einem weiteren Sieg veredeln.

Pflicht erledigt

Nach dem späten Nackenschlag in Kaufungen war bei der TSG Sandershausen eine Antwort gefragt – und sie kam. Gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen führten Johannes Plasczyk und Jan Schleiden früh mit 2:0, nach dem Anschlusstreffer von Jacob Dittmer stellte Thomas Müller per Elfmeter den 3:1-Endstand her. Sandershausen blieb damit im Titelrennen voll auf Kurs, auch wenn Rengershausen wieder vorbeizog.

Der FSC Lohfelden ließ beim 3:0 in Holzhausen diesmal nichts anbrennen. Fynn Zinke traf doppelt in der ersten Halbzeit, ehe Osama El Masmoudi die Partie in der Schlussphase endgültig entschied. Für Holzhausen war es nach dem 0:2 gegen Wilhelmshöhe der nächste Rückschlag im Abstiegskampf; Lohfelden festigte dagegen Rang vier.

Der Tabellenführer selbst löste seine Aufgabe gegen die Großenritter souverän. Nach torloser erster Halbzeit trafen Pascal Itter, Emin Dag und Moritz Köhler zum 3:0, ehe Steven Rinas in der Schlussminute nur noch verkürzte. Für Rengershausen war es nicht nur der nächste Heimsieg, sondern auch die direkte Antwort auf den steigenden Druck von Sandershausen.

Zwei späte Platzverweise

Im Duell zweier Mannschaften aus dem erweiterten Mittelfeld gab es keinen Sieger. Mika Holzhauer brachte Wolfsanger früh in Führung, Tim Kraus glich noch vor der Pause für Hertingshausen aus. Das 1:1 half beiden eher begrenzt, passt aber zu zwei Teams, die zuletzt eher um Stabilität als um ganz große Sprünge spielten.

Kein Mitleid