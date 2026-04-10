Reingeknipst (8): Patrick Kroiß - treues Offensiv-Herz der Nullneuner Sie sind die Unterschiedsspieler und die Albtraum-Gegner jeder Viererkette: In unserer FuPa-Serie „Reingeknipst“ nehmen wir die gefährlichsten Offensivkräfte der Regionalliga Bayern unter die Lupe von Stephan Hörhammer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Unangenehm für jeden Verteidiger: Sobald Patrick Kroiß (rechts) im Strafraum auftaucht, herrscht Gefahr – oft reicht ihm eine einzige Unaufmerksamkeit des Gegners für den entscheidenden Abschluss. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Wenn man über die Offensivkraft der SpVgg Ansbach spricht, kommt man am Namen Patrick Kroiß nicht vorbei. Der inzwischen 31-Jährige ist dabei weit mehr als nur ein Stürmer - er ist eines der prägendsten Gesichter der Nullneuner. In einer Liga, die oft von Fluktuation und schnellen Vereinswechseln bestimmt ist, liest sich die Kroiß'sche Laufbahn wie eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt, denn: Seit seiner Jugend trägt er das Trikot der Spielvereinigung und hat den Weg von der Landesliga bis hinauf in die Regionalliga Bayern nicht nur miterlebt, sondern maßgeblich mitgestaltet. Kroiß ist kein klassischer Zielspieler, der nur im Strafraum auf Bälle wartet. Er besticht mitunter durch seine Spielintelligenz und seine Vielseitigkeit. In der legendären Aufstiegssaison 2021/22 in der Bayernliga Nord setzte er Maßstäbe, die heute noch für Staunen sorgen: Unglaubliche 29 Tore und 26 Assists steuerte er damals in 32 Spielen zum Liga-Upgrade der Westmittelfranken bei. Und auch zwei Etagen höher, in der "Champions League der Amateure", hat sich "Kroißi" längst akklimatisiert. Zwar sind die Räume enger und die Verteidiger robuster geworden, doch sein Wert für das Team von Trainer Niklas Reutelhuber bleibt unbestritten. Er gilt als Kicker für die besonderen Momente, der sowohl als Torschütze als auch als uneigennütziger Vorbereiter für fußballerischen Glanz sorgen kann. Mit bis dato mehr als 200 Karrieretoren und über 150 Assists gehört zu den wohl effizientesten Offensivspielern in der FuPa-Datenbank.

Was Patrick Kroiß für die SpVgg Ansbach so wertvoll macht, ist jedoch nicht nur die nackte Statistik - er verkörpert die DNA des Vereins wie kein zweiter. Als Routinier führt er die junge Mannschaft an, übernimmt Verantwortung bei Elfmetern und bleibt auch mal in engen Phasen des Abstiegskampfes die Ruhe selbst. Dass er seinen Vertrag im Sommer 2025 vorzeitig bis 2027 verlängert hat, war ein deutliches Signal: Kroiß und Ansbach - das gehört einfach zusammen. "Haben in der Hinrunde einfach zu viele Gegentore gefressen" Patrick: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Ich denke, dass man unseren bisherigen Saisonverlauf in verschiedene Etappen unterteilen muss. Wir hatten sehr gute Phasen - mit einer langen Ungeschlagen-Serie. Ebenso aber auch durchaus schlechte Phasen, vor allem zu Saisonbeginn. Unterm Strich stehen wir allerdings überm Strich (lacht) - mit einem ordentlichen Polster, was es bis jetzt zu einer sehr ordentlich Saison macht. Tatsache ist: Wir haben in der Hinrunde einfach zu viele Gegentore gefressen, sonst wäre eventuell sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber daran haben wir gearbeitet, was sich in unserem sehr guten Rückrundenstart mit vier von fünf zu-Null-Spielen widerspiegelt.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt? Ich persönlich treffe im eigenen Ballbesitz eigentlich so gut wie jede Entscheidung instinktiv. Egal, ob im Strafraum oder irgendwo anders auf dem Feld: Es können immer grundsätzliche Abläufe trainiert werden. Spielsituationen können allerdings immer von der trainierten Norm abweichen, weshalb die instinktiven Entscheidungen am Ende oft Spiele entscheiden. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Auch hier sage ich: Man kann mit Sicherheit alles irgendwie trainieren und sich dadurch verbessern. Ich glaube aber auch, dass eben diesen gewissen Stürmerinstinkt manche mehr haben - was sie dann von anderen unterscheidet. "Dann würde ich gefühlt nichts anderes mehr machen..." Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Es ist schwierig, hier jemanden hervorzuheben. Feststeht: Das Schwierigste für einen Stürmer ist es, wenn die gegnerische Mannschaft als Gesamtkonstrukt geschlossen verteidigt.

Identifikation in Grün-Weiß: Auch mit über 30 Jahren hat das Ansbacher Urgestein nichts von seinem Torinstinkt eingebüßt. – Foto: Kurt Botsch

Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Wenn ich ein solches Ritual einführen würde und es klappt nicht, bräuchte ich ja streng genommen wieder ein Neues - und dafür klappt es mittlerweile einfach zu selten (schmunzelt). Dann würde ich gefühlt nichts anderes mehr machen, als über neue Rituale nachzudenken (lacht). Also nein - hatte ich aber auch noch nie... Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Aus meiner Sicht ist es immer etwas Besonderes, ein Tor zu erzielen - egal, in welcher Liga. Aber natürlich: Je höher das Niveau ist, umso schwieriger wird's... "Bin selbst mittlerweile eher Vorbereiter als Vollstrecker" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Da gibt es einige: Hier als erstes einfallen und herausheben würde ich aber wahrscheinlich mein 1:0 gegen Eltersdorf im Relegationshinspiel um den Regionalliga-Aufstieg und mein 2:0 gegen die Bayern Amateure im ersten Regionalliga-Heimspiel nach dem Aufstieg, weil diese emotional mit Sicherheit am meisten in Erinnerung geblieben sind. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Ein Fallrückzieher könnte niemals einen Abstauber zum 1:0 in der letzten Minute im Derby ersetzen. Fußball lebt von Emotionen - und ein Siegtreffer in der letzten Minute ist wohl einer der emotionsreichsten Höhepunkte, den man persönlich in diesem Sport haben kann.

Gedanklich oft einen Schritt schneller: Patrick Kroiß (links) beweist auch in dieser Saison, warum er für die gegnerischen Abwehrreihen der Regionalliga Bayern schwer zu greifen ist. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Mittlerweile würde ich sagen, bin ich selbst eher Vorbereiter als Vollstrecker. Aber wenn ich doch selber mal einnetzen darf, kann da fast jeder von meinen Jungs mal ein Zuckerpässchen aus dem Hut zaubern (lacht)... "Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz!" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Weltklasse-Stürmer gibt und gab es einige! Als mein Idol würde ich wohl auch CR7 nennen. Wenn ich es auf meinen eigenen Typ als Spieler beziehe, sehe ich mich wahrscheinlich am ehesten bei Kun Aguero oder Karim Benzema. Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? In jüngeren Jahren war es mir mit Sicherheit noch um einiges wichtiger als heute, möglichst viele Tore zu erzielen. Und natürlich will man mit so vielen Scorerpunkten wie möglich zum Erfolg der Mannschaft beitragen, weil das schlichtweg auch die Aufgabe eines Offensivspielers ist. Aber am Ende ist es der mannschaftliche Erfolg, der einen als Fußballer glücklich macht.

Mehr als nur ein Torjäger: Als emotionaler Leader ist der 31-Jährige (hier mit der Nummer 10) auch schon mal beim Torjubel Dreh- und Angelpunkt der SpVgg Ansbach. – Foto: Kurt Botsch