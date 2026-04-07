Reingeknipst (7): Felix Bachschmid - "Dauerbrenner" an der Salzach! Sie sind die Lebensversicherung ihrer Teams und die Experten für den entscheidenden Moment: In unserer Interview-Serie porträtieren wir die torgefährlichsten Offensivkräfte der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Identifikationsfigur an der Salzach: Vize-Kapitän Felix Bachschmid zählt seit 2018 zum Herzstück der Burghauser Offensive. – Foto: Charly Becherer

Er genießt beim SV Wacker Burghausen längst den Status einer lebenden Vereinslegende - und seit seinem Wechsel vom TSV 1860 München im Sommer 2018 ist der inzwischen fast 30-jährige Offensivallrounder aus der Salzachstadt nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Felix Bachschmid, dessen Vereinstreue in der doch recht kurzlebigen Fußballbranche eine absolute Ausnahmeerscheinung darstellt. Aktuell spielt er bereits seine achte Saison im schwarz-weißen Trikot. Dass der Verein ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2027 ausgestattet hat, unterstreicht seine Rolle als unangefochtener Führungsspieler und Vize-Kapitän, der die Identität des Klubs wie kaum ein zweiter verkörpert. Sportlich gesehen befindet sich Bachschmid momentan in einer sehr guten Verfassung und agiert torgefährlicher denn je. Obwohl er nominell oft im offensiven Mittelfeld auf der „Zehn“ oder über die Flügel kommt, führt er mit derzeit neun Saisontoren die interne Torschützenliste an. Damit ist er auf dem besten Weg, seine bisherige Bestmarke aus der vorherigen Spielzeit (zehn Treffer) zu überbieten.

Bachschmid ist dabei kein klassischer Offensivmann, der nur auf Bälle wartet, sondern ein sehr laufstarker und spielintelligenter Akteur, der die Räume für seine Mitspieler – wie etwa das junge Angriffstalent Tom Sanne – öffnet und gleichzeitig selbst den Abschluss sucht. Abseits des Platzes gilt der 29-Jährige als reflektierter und bodenständiger Charakter. Parallel zu seiner Fußballkarriere hat er ein BWL-Studium absolviert. Bei Interviews bietet er weit mehr als nur Standardfloskeln: Bachschmid kann die Entwicklung der Regionalliga über ein Jahrzehnt hinweg analysieren und als Bindeglied zwischen den jungen Talenten und der Vereinsführung fungieren.

"Oft ein Mix aus Antizipation und Bauchgefühl" Felix: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Ich bin insgesamt eher unzufrieden, weil wir uns für den Aufwand, den wir betreiben, einfach zu wenig Punkte holen. Spielerisch läuft’s gut. Wir präsentieren ansehnlichen Fußball, der auch als Akteur Spaß macht. Trotzdem schaffen wir es nicht regelmäßig, uns dafür zu belohnen.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und

wie viel purer Stürmer-Instinkt? Einen festen Plan hab ich in solchen Situationen eigentlich nicht. Klar versucht man aus gewissen Erfahrungswerten heraus, in diejenigen Räume zu gehen, wo Tore fallen könnten oder der Ball hinkommt. Aber am Ende ist es oft ein Mix aus Antizipation und Bauchgefühl. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem

einen Gen geboren, das andere nicht haben? Ich weiß es nicht. Ich hab schon mit Fußballern zusammengespielt, die im Training kaum getroffen und wenig an ihrem Abschluss gearbeitet haben, aber am Wochenende trotzdem regelmäßig einnetzten. Umgekehrt hab ich aber auch erlebt, dass sich viel Übung langfristig auszahlt. "Mal triffst du vor 3.000 Zuschauern, mal vor 300" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das

Leben am schwersten gemacht - und warum? Felix Weber und Eric Weeger sind sehr gute Spieler. Beide sind sehr erfahren und können eine Partie gut lesen. Dazu bin ich mit ihnen sehr gut befreundet, was die Situation auf dem Platz besonders macht. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Grundsätzlich habe ich schon Rituale, aber keines davon hängt mit dem Toreschießen zusammen. Mir geht es eher darum, mit einer guten Routine ins Spiel zu kommen und mich wohlzufühlen.

Gelebte Leidenschaft: Auch ohne eigenen Torerfolg zeigt Bachschmid (links), wie wichtig jeder Treffer für das Saisonziel des SV Wacker ist. – Foto: Michael Buchholz

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so

speziell? Ich spiele bereits seit über zehn Jahren in der Regionalliga Bayern, deshalb kann ich es mit anderen Ligen nur schwer vergleichen. Aber was hier speziell ist: An einem Wochenende triffst du vor 3.000 Zuschauern, an einem anderen vor 300. Trotzdem sind beide Tore absolut gleichwertig - das macht die Liga auch aus. "An besonders schöne Treffer erinnert man sich gerne" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem

Einschlafen noch einmal ansehen? Ich bin nicht unbedingt der Typ, der sich vor dem Einschlafen Tore anschaut. Aber klar, an spielentscheidende oder besonders schöne Treffer erinnert man sich gerne. Und es ist schon cool, dass man sich solche Momente dank YouTube/Bfv.TV auch später noch einmal anschauen kann. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der

technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum

Derbysieg? Logischerweise würde ich hier den Abstauber in der 94. Minute nehmen, weil wir damit das Spiel gewinnen.

Spielintelligent und torgefährlich: Bachschmid agiert in dieser Spielzeit einmal mehr als ideales Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm. – Foto: Sameh Hmaissi

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich

nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Wir haben grundsätzlich eine sehr mannschaftsdienliche Truppe, in der jeder dem anderen ein Tor gönnt. Dadurch kommen die Bälle oft genau richtig - und es macht einfach Spaß, in so einem Gefüge zu agieren. Selbst unser Torwart Markus Schöller hat mir letztes Jahr schon ein Tor vorbereitet. "Am meisten Spaß habe ich, wenn wir gewinnen" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich

die meisten Tricks abgeschaut? Ich würde meinen Bruder jetzt nicht als Weltklasse-Stürmer bezeichnen, dennoch konnte ich mir in der Kindheit sehr viel von ihm abschauen.

Dahingehen, wo's wehtut: Felix Bachschmid (Mitte) scheut kein Gerangel und geht als kämpferisches Vorbild voran. – Foto: Michael Buchholz