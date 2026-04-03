Reingeknipst (6): David Günes - netzen mit dem Haargummi der Freundin! Egal ob per Abstauber, Traumsolo oder direktem Freistoß – sie entscheiden Spiele, lassen die Netze zappeln. In unserer FuPa-Serie nehmen wir die Offensivgeister der Regionalliga Bayern in den Fokus von Stephan Hörhammer · 03.04.2026, 15:00 Uhr · 0 Leser

Vom Kotterner Nachwuchskicker zum Memminger Leistungsträger: David Günes (in schwarz) hat sich im Allgäu zum Regionalliga-Spieler entwickelt. – Foto: Frank Scheuring

David Günes ist wohl eines der spannendsten Gesichter beim FC Memmingen. Geboren am 13. August 2005, hat sich der erst 20-Jährige in der laufenden Regionalliga-Saison zu einer tragenden Säule im Team von Trainer Matthias Günes entwickelt. Bemerkenswert: Obwohl er auf dem Papier oft im offensiven Mittelfeld oder als hängende Spitze gelistet wird, führt er die interne Torschützenliste der Allgäuer mit acht Treffern nach 25 Spieltagen an. Sein Werdegang ist eng mit der Region verknüpft: Ausgebildet in der Jugend des TSV Kottern, wechselte er früh in die Kaderschmiede des FCM. Dort durchlief er alle wichtigen Stationen - von der U17 bis zur U19-Bayernliga. Günes gilt als moderner Offensivspieler, der mit seinen 1,87 Metern nicht nur Kopfballgefahr ausstrahlt, sondern vor allem durch seine Beidfüßigkeit und Standardsituationen besticht. Ein Highlight der aktuellen Spielzeit war sein abgezockter Freistoßtreffer beim 3:1-Auswärtssieg gegen Schwaben Augsburg, bei dem er seine technische Finesse unter Beweis stellen konnte.

Nachdem David Günes in der Aufstiegssaison 2024/2025 bereits maßgeblich zur Bayernliga-Meisterschaft beigetragen hatte, ist ihm der Sprung in die Regionalliga Bayern scheinbar mühelos gelungen. Unter der Leitung seines Onkels Matthias ist er vom „Junior“ zum FCM-Leistungsträger avanciert, der mit einem Marktwert von derzeit rund 75.000 Euro zu den wertvollsten Talenten im Kader zählt. "Man spürt, wo der Ball als nächstes hinkommt" David: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut

Bisher kann ich mich über den Verlauf der Saison nicht beschweren. Ich kriege mehr als genug Spielzeit - und konnte auch den ein oder anderen Scorer machen. Mit der Mannschaft macht es sehr viel Spaß - und die Ergebnisse, die wir bislang erzielt haben, verschönern das Ganze. Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt?

Zweifellos hat man im Strafraum als Stürmer gewisse Laufwege vorgegeben, welche ich auch nutze. Aber manchmal ist es einfach so, dass man weiß bzw. spürt, wo der Ball als nächstes hinkommt. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Natürlich kann man das Toreschießen lernen. Ich denke: Je häufiger man aufs Tor schießt, desto einfacher fällt es einem dann auch. Hinzu kommt natürlich dann auch der Abschluss mit beiden Füßen. "Ich bete vor jedem Spiel in der Kabine" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Als Abwehrspieler würde ich David Heindl vom FC Bayern München II nehmen, da er ein sehr kopfballstarker Vierer und sehr gut ausgebildet ist, was sein Passspiel und die Übersicht angeht. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Da ich ein gläubiger Mensch bin, bete ich vor jedem Spiel kurz für mich in der Kabine. Außerdem trage ich in jedem Spiel den Haargummi meiner Freundin als Glücksbringer.

Mit dem Instinkt eines Torjägers: David Günes (links) führt die interne Torschützenliste des FC Memmingen in dieser Saison an. – Foto: Jonas Baier

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Die Körperlichkeit ist im Vergleich zu den anderen Liegen sehr hoch. Die meisten bzw. fast alle Plätze haben eine gute Qualität - und auch die Stadien sind überragend. Es macht deswegen super viel Spaß in der Liga zu spielen! "Würde mich für den dreckigen Abstauber entscheiden" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Am liebsten alle bisher erzielten Tore! Aber wenn ich mir eines aussuchen müsste, dann wäre es das Kopfballtor gegen Haching.

Günes' Lieblingsbude: "Wenn ich mir eines aussuchen müsste, dann wäre es das Kopfballtor gegen Haching." – Foto: Siegfried Rebhan

Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Ich würde mich für den dreckigen Abstauber in der 94. Minute entscheiden, da es zum einen zu einem Sieg führen würde, der der Mannschaft hilft. Zum anderen glaube ich, dass man sich als Fußballspieler generell nichts Schöneres vorstellen kann, als in der Nachspielzeit einen Siegtreffer zu erzielen - und dann auch noch in einem Derby... Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Kurz und knapp: Luis Vetter. "Saison mit einer zweistelligen Torzahl beenden Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Mein eigentliches Idol ist Joshua Kimmich, da ich bisher eigentlich eher im Mittelfeld eingesetzt wurde. Aber wenn ich mich für einen Stürmer entscheiden müsste, wäre es zur aktuellen Zeit Harry Kane - früher wär's Cristiano Ronaldo gewesen. Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Ich sehe die Tore immer als Belohnung - etwa für die Laufleistung oder anderes. Also ist es für mich kein Beinbruch, wenn ich der Mannschaft hinten helfen kann und es dann vorne nicht zum Torerfolg kommt. Dennoch habe ich mir vorgenommen, die Saison mit einer zweistelligen Torzahl zu beenden.

"Für mich ist es kein Beinbruch, wenn ich der Mannschaft hinten helfen kann und es dann vorne nicht zum Torerfolg kommt." – Foto: Siegfried Rebhan