Reingeknipst (5): Lado Akhalaia - mit Hund und Bibel zum Torerfolg! In unserer FuPa-Serie blicken wir hinter die nackten Zahlen und stellen die Torjäger der Regionalliga Bayern vor, die den Unterschied machen können von Stephan Hörhammer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Bevor es ihn zum Saisonbeginn zur SpVgg Greuther Fürth II zog, schnürte Lado Akhalaia (rechts) die Fußballstiefel für die Würzburger Kickers. – Foto: Frank Scheuring

In der Regionalliga Bayern trifft man selten auf Lebensläufe, die Stationen bei Inter Mailand und dem FC Turin beinhalten. Doch genau diesen Background bringt Lado Akhalaia mit, der im Sturmzentrum der SpVgg Greuther Fürth II immer wieder mal für Furore sorgt. Der 1,90 Meter große Hüne ist aber weit mehr als nur ein klassischer Wandstürmer - er verkörpert eine Mischung aus internationaler Schule und robuster Physis, die ihn für die gegnerischen Abwehrreihen der vierten Liga brandgefährlich macht. Seine fußballerische Ausbildung genoss der ehemalige moldawische U21-Nationalspieler in den prestigeträchtigen Akademien Italiens. Nach seiner Zeit bei den „Nerazzurri“ von Inter und bei „Torino“ zog es ihn über Belgien und Luxemburg, wo er sogar Luft in der Champions-League-Qualifikation schnupperte, schließlich nach Franken. Über die Würzburger Kickers fand er schließlich den Weg zum „Kleeblatt“, wo er eine zentrale Rolle im Team von Trainer Julian Vogel spielt. Mit seiner Körpergröße ist er prädestiniert für das Kopfballspiel, doch Akhalaia besticht ebenso durch seine Fähigkeit, Bälle festzumachen und seine Mitspieler mit der Erfahrung aus höheren Ligen in Szene zu setzen.

Dass in seinen Adern echtes Fußballer-Blut fließt, zeigt ein Blick auf seine Familie: Sein Vater Vladimir war georgischer Nationalspieler, sein Großvater Alexandru Spiridon ist als moldawische Trainerlegende und langjähriger Weggefährte von Mircea Lucescu bei Schachtar Donezk bekannt. Diese Gene blitzen immer wieder auf, wenn der 23-Jährige im Strafraum den richtigen Riecher beweist. In der aktuellen Spielzeit hat er sich bereits mehrfach in die Torschützenliste eingetragen und gezeigt, dass er im Kampf um den Klassenerhalt noch sehr wertvoll für das "Kleine Kleeblatt" sein kann... "In solchen Momenten ist es meist Instinkt" Lado: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Ich finde, wir haben oft ordentlich gespielt – auch, wenn wir weniger Punkte geholt haben, als wir uns vorgestellt haben. Wir haben eine junge Mannschaft, da ist es normal, dass wir mal Fehler machen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir noch gute Ergebnisse erzielen werden. Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt?

Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Man arbeitet im Training an Bewegung und Positionierung, aber im Strafraum geht alles sehr schnell. In solchen Momenten ist es meist Instinkt – man reagiert einfach und versucht, den Ball im Tor unterzubringen. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Ich glaube, das kann man definitiv lernen. Talent hilft natürlich, aber beim Toreschießen geht es auch um harte Arbeit, Wiederholungen im Training und Selbstvertrauen - wie bei allem anderen, was man auf dem Platz macht. Je mehr Situationen man trainiert, desto natürlicher werden die Abläufe in den Spielen. Vor den Spielen liest Lado gerne in der Bibel Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Ich denke, zwei derjenigen Spieler, die es mir bislang am schwersten gemacht haben, sind Johann Hipper und Ebrahim Farahnak von den Würzburger Kickers. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Vor den Spielen - wie auch in meinem Alltag - ist es mir sehr wichtig, Zeit damit zu verbringen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Ich verbringe auch gerne Zeit mit meinem Hund, weil es mir hilft, mich zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen.

Trotz gelegentlicher Rückschläge durch kleinere Verletzungen oder hitzige Momente auf dem Platz bleibt Lado Akhalaia (rechts) einer der wohl spannendsten Akteure der Liga. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Ehrlich gesagt ist jedes Tor etwas Besonderes. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher Liga es fällt oder wer der Gegner ist – ein Tor zu schießen, das ist immer ein tolles Gefühl! "Zwei ganz besondere Momente in meiner Karriere" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Ich würde sagen: Mein erstes Tor für Inter - und auch das Tor, das ich in der Qualifikation zur Conference League geschossen habe. Das sind zwei ganz besondere Momente in meiner Karriere. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Jedes Tor ist wichtig. Natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl, in der letzten Minute eines Derbys zu treffen - aber für mich zählt jedes Tor.

Für die SpVgg Greuther Fürth II ist er sehr wertvoll im Angriff - und ein Spieler, dem man jederzeit zutraut, den Sprung in den großen Profifußball zu schaffen. – Foto: Wolfgang Zink

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Alle Spieler in unserer Mannschaft haben Qualitäten. Unsere Mittelfeldspieler, Flügelspieler und Außenverteidiger – aber ich muss sagen, mein Favorit ist David Abrangao. "Unser Ziel ist es, uns jede Woche weiter zu verbessern" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Ich habe viele Stürmer studiert und mir verschiedene Spieler angesehen, aber der Stil von Karim Benzema, als er für Real Madrid spielte, hat mir besonders gut gefallen. Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Natürlich will jeder so viele Tore wie möglich schießen, aber für mich ist es am wichtigsten, der Mannschaft zu helfen, indem ich in jeder Partie mein Bestes gebe. Wenn die Mannschaft erfolgreich ist, kommen die Tore von selbst.

Wer Akhalaia (rechts) am Ronhof beobachtet, sieht einen Stürmer, der das „Reinknipsen“ nicht nur gelernt hat, sondern es mit einer Prise internationaler Abgeklärtheit zelebriert. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink