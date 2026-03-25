Reingeknipst (3): Pascal Schittler - »Sieg wichtiger als eigenes Tor« Von eiskalten Vollstreckern und ehrlichen Teamplayern: Unsere neue FuPa-Serie zeigt die Gesichter hinter den Toren der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Erfolg über Ego: Für Pascal Schittler (rechts) zählt der Dreier mit dem VfB mehr als die eigene Quote. – Foto: Johannes Traub

Pascal Schittler ist beim VfB Eichstätt längst mehr als nur ein Name auf dem Spielberichtsbogen – er zählt zum offensiven Herzstück und zu den Erfolgsgaranten der Domstädter in der Regionalliga Bayern. Mit einer beeindruckenden Körpergröße von 1,89 Meter bringt der gebürtige Oberbayer eine physische Wucht mit, die ihn für jede gegnerische Abwehrreihe zum unbequemen Gegenspieler macht. Dabei ist Schittler kein klassischer „Neuner“, der vorne auf Bälle wartet; vielmehr agiert er als torgefährlicher Box-to-Box-Spieler aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Seine Fähigkeit, Spielsituationen frühzeitig zu antizipieren und im richtigen Moment mit Tempo in den Strafraum nachzurücken, macht ihn zu einem der effektivsten Akteure der Liga. Sein Weg zum VfB-Topscorer gleicht dabei einer klassischen Erfolgsgeschichte aus der Region: Nach seinem Wechsel vom Landesligisten FC Ehekirchen im Sommer 2023 zum VfB Eichstätt akklimatisierte er sich in Rekordzeit im Altmühltal. Bereits in der Aufstiegssaison 2024/25 in der Bayernliga Nord war er mit neun Treffern maßgeblich an der Rückkehr in das bayerische Oberhaus beteiligt. In der aktuellen Spielzeit konnte er diese Form eindrucksvoll bestätigen: Mit bereits acht Saisontoren nach 23 Partien unterstreicht er seine Bedeutung für das System von Trainer Dominik Haußner. Besonders seine Treffer gegen Schwergewichte wie die SpVgg Bayreuth oder die Zweitvertretung des FC Bayern München haben gezeigt, dass Schittler auch gegen die großen Namen in der "Champions League der Amateure" vorangeht.

In Eichstätt schätzt man an Pascal Schittler vor allem die Mischung aus Bodenständigkeit und unbändigem Ehrgeiz. Er verkörpert den Typus Spieler, der sich über die Landes- und Bayernliga konsequent nach oben gearbeitet hat - und nun von Spieltag zu Spieltag unter Beweis stellt, in der Regionalliga bestehen zu können. Für den VfB ist er aktuell die wohl wichtigste Aktie im Kampf um eine Platzierung im oberen Tabellendrittel. "Schnellstmöglich die beste Entscheidung treffen" Pascal: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Ich bin sehr zufrieden. Als Aufsteiger so erfolgreich zu sein und jede Kritik vor der Saison zu widerlegen, zeigt einfach nur, wie stark wir als Team sind. Deswegen kann man eigentlich nichts Negatives sagen. Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt?

Da ich ja eigentlich Mittelfeldspieler bin und kein Stürmer, fällt es mir schwer von Stürmer-Instinkt zu sprechen. Ich versuche einfach schnellstmöglich die beste Entscheidung zu treffen. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Man kann viel an verschiedenen Abschlusssituationen arbeiten und gewisse Techniken sich aneignen. Allerdings haben manche Stürmer diese gewisse Gier und diesen Zug zum Tor, was man schlichtweg hat - oder eben nicht hat. Ich denke da beispielhaft an Haaland oder Kane. Das ist etwas, was man aus meiner Sicht nicht erlernen kann. "Offen gesagt: Auf Rituale gebe ich nichts" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Puh, da muss ich wirklich lange Nachdenken. Explizite gegnerische Spieler kommen mir hier nicht in den Sinn. Mir fällt vielmehr zuerst mein eigener Mitspieler Bastian Bösl ein, gefolgt von Daniel Spies. Im Training gibt es mit ihnen immer wieder intensive Zweikämpfe, an denen ich allerdings auch sehr viel Freude habe... Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Offen gesagt: Auf Rituale gebe ich nichts. Ich habe einen gewissen Ablauf, was die Nahrungsaufnahme vor dem Spiel betrifft, sprich: wann und wie viel. Allerdings ist es kein Beinbruch, wenn das mal nicht zu einhundert Prozent so abläuft, wie gewohnt. Was mir am meisten Kraft gibt, ist meine Familie bei den Spielen zu sehen.

Dankbarer Abnehmer: Schittler (links) profitiert beim VfB besonders von den punktgenauen Ekin-Vorlagen – Foto: Paul Hofer

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen aus deiner Sicht so speziell? Die Regionalliga ist allgemein sehr speziell. Die Intensität, die Qualität der Mannschaften und einzelner Spieler, die Fans, die Traditionsclubs. Das Gesamtpaket der Liga macht einfach enorm viel Spaß! "Die Euphorie und die Explosion der Emotionen" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Ich muss ehrlich sagen, dass es gar nicht mal meine eigenen Tore sind, die ich mir häufiger anschaue. Sondern eher Tore wie das 2:2 damals in der Relegation mit Ehekirchen gegen Türkspor Augsburg. Ich habe in dieser Partie Christoph Hollinger in der 64. Minute den Ausgleich aufgelegt. Die Euphorie und die Explosion der Emotionen, da denke ich gerne zurück. Oder auch die wichtigen Tore zum Aufstieg im vergangenen Jahr mit dem VfB, die schaue ich mir auch immer wieder gerne an. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg?

Mittelfeldmotor mit Knipser-Gen: Schittler (links) orientiert sich lieber an Zidane und Beckham als an klassischen Stürmern. – Foto: Johannes Traub

Das sind eher schöne Träumereien. Mir ist primär der Erfolg der Mannschaft wichtig. Ich will maximal viele Spiele gewinnen, denn an drei Punkten habe ich deutlich mehr Freude als an einem eigenen Tor. Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Arif Ekins Standards sind das Beste, was ich kenne. "Erfolg der Mannschaft steht an oberster Stelle" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Stürmer haben mich nie wirklich interessiert. Ich habe es geliebt, mir die Spiele von Zinedine Zidane und David Beckham anzuschauen. Und auch Dennis Bergkamp hat mich sehr begeistert.

Kraftquelle am Spielfeldrand: Die Unterstützung seiner Familie ist für Schittler (rechts) das wichtigste Ritual. – Foto: Johannes Traub