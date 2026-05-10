Reingeknipst (15): Severo Sturm - der Name ist bei "Abscht" Programm! Ob abgezockter Routinier, hungriges Toptalent oder klassischer Instinktfußballer, der einfach immer richtig steht – in unserer FuPa-Serie rücken wir die gefährlichsten Offensivkräfte der Liga ins Rampenlicht von Stephan Hörhammer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der Dosenöffner des TSV: Wenn Severo Sturm anzieht, wird es für jeden Regionalliga-Verteidiger ungemütlich. Mit derzeit 16 Saisontoren unterstreicht er seine Bedeutung für die Grabfeld-Elf. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Für die Fans des TSV Aubstadt ist der Name Programm- und immer dann, wenn Severo Sturm auf dem Aufstellungsbogen auftaucht, ist die gegnerischen Hintermannschaft in Alarmbereitschaft versetzt. Der Offensivallrounder hat sich seit seinem Wechsel ins Grabfeld im Sommer 2024 zu einem der prägenden Gesichter der Mannschaft entwickelt. Dabei ist Sturm weit mehr als ein klassischer Strafraumstürmer: Er verkörpert den modernen, flexiblen Angreifer, der durch seine Dynamik und große Einsatzfreunde besticht. Seine fußballerische Ausbildung genoss Sturm unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum der Würzburger Kickers, bevor es ihn über den TSV Abtswind, den 1. FC Schweinfurt 05 und den KSV Hessen schließlich nach Aubstadt zog. Während er bei den „Schnüdeln“ sein Potenzial oft nur andeutete, platzte der Knoten beim TSV endgültig: In Aubstadt reifte er zum Leistungsträger, der nicht nur durch seine Torgefährlichkeit glänzt, sondern auch als taktischer Anker fungiert. Was Severo Sturm für den TSV Aubstadt so wertvoll macht, ist seine Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Momenten. Er gilt als klassischer „Dosenöffner“, der gerne mal die wichtigen Führungstreffer erzielt, wenn ein Spiel auf der Kippe steht. Dabei profitiert er von seinem starken Antritt und seinem präzisen Abschluss, den er sowohl aus der Distanz als auch in direkten Eins-gegen-Eins-Situationen gewinnbringend einsetzt.

In der Regionalliga Bayern zeigt Sturm eindrucksvoll, dass man mit Bodenständigkeit, Fleiß und einer klaren Identifikation mit dem Verein zu den führenden Offensivkräften Bayerns gehören kann. "Das liegt unter anderem auch an mir" Severo: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Ich bin sehr zufrieden, wobei wir noch mehr Spiele hätten erfolgreicher gestalten können. Wir sind oft nicht effizient genug. Das liegt unter anderem auch an mir. Ich hätte gut und gerne noch fünf bis zehn Tore mehr auf dem Konto haben können. Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt?

Alles läuft bei mir instinktiv - je nach Situation und erstem Kontakt. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem, aber es hilft natürlich, wenn man ein wenig Talent in Sachen Abschluss mitbringt. "Einer der besten Verteidiger der Liga" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Ich finde alle Verteidiger in der Regionalliga sind sehr stark. Für mich persönlich ist aber Manuel Stiefler von Unterhaching herausgestochen, der es mir vor allem im Hinspiel sehr schwer gemacht hat. Er ist sehr erfahren und dazu auch nicht gerade der Langsamste - das muss man ihm lassen. Einer der besten Verteidiger der Liga! Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Nein, ein Ritual habe ich tatsächlich nicht. Da müsste ich mir vielleicht mal was einfallen lassen... (lacht).

Mehr als nur ein Knipser: Sturm besticht nicht nur durch Abschlüsse, sondern auch durch sein enormes Pensum gegen den Ball. Er ist oft der erste Verteidiger im Aubstädter System – Foto: Michael Ott

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Schwierige Frage. Aber ich denke: Du kannst in jeder Liga Tore schießen, wenn du dich gut positionierst und die richtigen Laufwege nimmst. "Der hat ein richtig feines Füßchen" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Das Tor von der Mittellinie in der vorletzten Saison gegen Fürth II, als ich noch bei Schweinfurt gespielt habe. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Da wir diese Saison kein Derby mehr haben, würde ich mich für den Fallrückzieher entscheiden.

Seit seinem Wechsel nach Aubstadt hat sich Sturm zu einer festen Größe in der TSV-Offensive entwickelt. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Ganz klar: Ingo Feser. Es gibt kaum einen Spieler, mit dem ich mich auf dem Platz so gut verstehe wie mit ihm. Der hat ein richtig feines Füßchen! "Der Mannschaftserfolg ist mir viel wichtiger" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch)eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Messi ist derjenige, dessen Spielstil mir am meisten gefällt. Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Nein, tatsächlich nicht. Der Mannschaftserfolg ist mir viel wichtiger. Wenn dann noch Tore dazu kommen, ist das für mich ein Bonus.

Einsatz bis zur letzten Minute: Sturm ist bekannt dafür, keinen Ball verloren zu geben, und geht beim TSV oft mit vorbildlicher Mentalität voran. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de