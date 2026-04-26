Reingeknipst (12): Yannick Glessing - Illertissens loyaler Torgarant Ob eiskalter Strafraum-Lauerer, pfeilschneller Flügelstürmer oder wuchtiger Zielspieler – wir blicken in unserer FuPa-Serie hinter die nackten Zahlen und Statistiken der Offensivkräfte der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Seit fast einem Jahrzehnt im Verein: Glessing verkörpert Identifikation und Beständigkeit im Vöhlinstadion. – Foto: Alexander Sättele

Der Blick geht Richtung Illertissener Vöhlinstadion, wo ein echter Dauerbrenner im wahrsten Sinne des Wortes beheimatet ist - und mit seinen Toren seit jeher zum Erfolg der Mannschaft beiträgt: Yannick Glessing. Seit seinem Wechsel vom TSV Neu-Ulm zum FVI im Jahr 2016 ist der heute 28-jährige Angreifer dem Verein treu geblieben - und hat sich über die U19 und die Landesliga-Reserve kontinuierlich in den Fokus der ersten Mannschaft gespielt. Dass er im August 2025 durch einen Doppelpack gegen die SpVgg Bayreuth zum alleinigen Rekordtorschützen des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern aufstieg und damit Vereinslegende Ardian Morina ablöste, war nur die logische Konsequenz seiner jahrelangen Konstanz. Auf dem Platz besticht Glessing durch seine enorme Flexibilität. Während er in der Vergangenheit oft über die Flügel kam, agiert er unter Trainer Holger Bachthaler meist als bulliger, aber technisch versierter Mittelstürmer. Er gilt dabei als Prototyp des modernen Regionalliga-Stürmers: physisch robust, beidfüßig im Abschluss und mit einer beeindruckenden Einsatzbereitschaft gesegnet.

Nachdem er in der Saison 2024/25 eine kleine Durststrecke durchlief und „nur“ viermal traf, hat er in der aktuellen Spielzeit seinen Torinstinkt zurückgewonnen: Mit bereits elf Saisontoren sorgt er immer wieder für Illertissener Jubel-Arien. Seine Bedeutung für den Verein geht jedoch über die reinen Zahlen hinaus. In einer Liga, die oft von Fluktuation und kurzfristigen Verträgen geprägt ist, steht Glessing für Identifikation mit dem Verein. Mit weit über 160 Regionalliga-Einsätzen im Gepäck gilt er als Leader einer Mannschaft, die sich Jahr für Jahr im oberen Tabellendrittel festbeißt.

"Tun, was sich in dem Moment richtig anfühlt" Yannick: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Wir hatten zu Beginn der Saison wieder einen Umbruch, haben das aber sehr gut gemeistert im Laufe der Spielzeit.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt? Ich habe das Gefühl, dass es oftmals besser ist, sich weniger Gedanken zu machen - und einfach das zu tun, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Sonst verzettelt man sich oft in mehreren Ideen - und am Ende ist es zu spät und die Chance ist vertan. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Sowohl als auch. Man kann natürlich an seiner Schusstechnik arbeiten und sich auch im

Training oft in gewisse Abschlusssituationen begeben, damit man dort immer mehr

Selbstvertrauen bildet. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass ein gewisses Gespür, was die richtige Entscheidung vor dem Tor betrifft, schlichtweg angeboren ist. "Ich esse immer ein Mentos vor dem Spiel" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Marius Wegmann. Er war erst mein Mitspieler, da war's schon im Training immer schwer gegen ihn. Und als er zu Würzburg wechselte, ist's genauso schwer geblieben.

Physisch robust und schwer zu stoppen – Glessing (links) gilt als harte Nuss für vieler Regionalliga-Abwehrreigen. – Foto: Alexander Sättele

Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Ich esse immer ein Mentos vor dem Spiel. Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem

Einschlafen noch einmal ansehen? Das Tor neulich gegen Aubstadt war ein echt schönes Treffer. "Siegtreffer im Derby ist natürlich auch sehr verlockend" Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Eine sehr gute Frage - beides klingt sehr verlockend. Bei dem Fallrückzieher-Tor würde der ein

oder andere Mitspieler vermutlich vom Glauben abfallen - allein wegen der Blicke wär's das

natürlich wert (lacht). Aber der Siegtreffer im Derby ist natürlich auch sehr verlockend.

Ob als eiskalter Vollstrecker oder unermüdlicher Vorbereiter – die Nummer sieben ist aus der FVI-Offensive nicht wegzudenken – Foto: Alexander Sättele

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich

nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Wenn ich einen wählen müsste, dann wäre das Milos Cocic, der im Winter zu Vaduz gewechselt ist. Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Von Cristiano Ronaldo. "Wir bleiben auf dem vierten Platz" Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende

wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Nein, eine Quote hab ich mir nicht vorgenommen - am Ende ist das, was zählt, der Erfolg der

Mannschaft.

Yannick Glessing (zweiter von rechts) ist mit über 50 Treffern der erfolgreichste Regionalliga-Torschütze in der Geschichte des FV Illertissen – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr