Reingeknipst (11): Roberto Desch - torgieriger Evergreen am Schönbusch Sie entscheiden Spiele, sie leben für den Moment: In unserer FuPa-Serie präsentieren wir prägende Offensivkräfte der Regionalliga Bayern. von Stephan Hörhammer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Auch mit 33 Jahren kennt Roberto Desch so gut wie kein Standgas. Im Mittelfeld der Aschaffenburger zählt er noch immer zu den Aktivposten, die vorne auch mal den Abschluss suchen. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Er ist zwar nicht unbedingt das, was man unter einem großen Torjäger mit vielen Treffern auf dem Konto versteht, aber hin und wieder knipst er dann doch in entscheidenden Momenten. Fakt ist: Wenn man in der Regionalliga Bayern über Loyalität und Vereinstreue spricht, führt wohl kein Weg an seinem Namen vorbei: Roberto Desch. Der 33-jährige Mittelfeldakteur von Viktoria Aschaffenburg verkörpert einen Schlag Fußballer, der selten geworden ist: In der aktuellen Saison bestreitet das „SVA-Urgestein“ bereits seine 19. Spielzeit am Schönbusch – eine Marke, die ihm so schnell keiner nachmacht. Bereits im Jahr 2007 wechselte Desch aus der Jugend der Offenbachers Kickers zur Viktoria. Seitdem hat er fast alles erlebt: Aufstiege, bittere Abstiege, emotionale Derby-Siege sowie die Etablierung des Vereins in der bayerischen Spitzenliga. Mit inzwischen mehr als 300 Pflichtspielen für die Weiß-Blauen ist er nicht nur der dienstälteste Spieler im Kader, sondern auch ein unverzichtbarer Teil des Mannschaftsrates. Sein Wort hat Gewicht, seine Erfahrung nährt vor allem die jüngeren Spieler im Team von Trainer Jürgen Bleistein.

Auch wenn er nominell im Mittelfeld zu Hause ist, stellt er immer wieder mal seine Torgefährlichkeit unter Beweis: Im Laufe seiner Karriere hat er bereits mehrmals gezeigt, dass er auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und zur Stelle ist, wenn's drauf ankommt - wie etwa bei seinem Last-Minute-Traumtor gegen Schweinfurt in der vergangenen Saison. Roberto Desch und Viktoria Aschaffenburg – das ist eine Fußball-Ehe, die zeigt, dass Identität im Amateur-Spitzenfußball noch immer ein großer Trumpf sein kann. Solange Desch seine Fußballschuhe für die Weiß-Blauen schnürt, bleibt die Viktoria-DNA am Schönbusch jedenfalls lebendig...

"Tore passieren, weil ich die zweiten Bälle bekomme" Roberto: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Dass ich mit meiner Torausbeute bei diesem FuPa-Interview mitmachen darf, zeigt, dass wir insgesamt mehr Tore schießen könnten. Trotz unserer Tabellensituation haben wir eine gute Grundstimmung untereinander. Diese müssen wir unbedingt beibehalten, um noch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt? Viele meiner Tore passieren, weil ich die zweiten Bälle bekomme. Ich versuche vorauszuschauen, wo ein Ball landen bzw. wohin er abgewehrt werden könnte. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Hier gilt: Übung macht den Meister! Jedes meiner Tore habe ich bestimmt schon zehnmal vorher auf dem Bolzplatz erzielt. "Vor jedem Spiel gibt’s bei mir einen Kaffee" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Der letzte Keeper, der mich zur Weißglut gebracht hat, war Max Grün im eigenen Mannschaftstraining. Seine Fähigkeiten auf der Linie habe ich in der Form bis dato noch bei keinem Anderen gesehen. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Vor jedem Spiel gibt’s bei mir einen Kaffee - allerdings glaube ich nicht, dass der mir zur Torgarantie verhilft (lacht).

Seit fast zwei Jahrzehnten hält Roberto Desch (links) dem SVA die Treue – am Schönbusch ist er längst zu einer Art lebenden Legende gereift. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Insgesamt ist das Niveau der Verteidiger und Keeper sehr hoch in dieser Liga. Die machen es einem schwer, dass ein Ball im Netz hängen bleibt. "Wie das Tor letztendlich fällt, wäre mir egal" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Mein erstes Regionalligator gegen 1860 II. Es entstand auch nach einem hohen, abgewehrten Ball, den ich dann mit der Brust angenommen und zum 2:2 ins lange Eck geschossen habe.

Leider hab ich keine Aufnahme mehr von diesem Tor. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Wie das Tor letztendlich fällt, wäre mir egal - Hauptsache wir treffen noch oft in dieser Saison, damit wir genügend Punkte für den Klassenerhalt holen.

Mit seiner Erfahrung führt Desch (links) das Team von Coach Bleistein mit an - und gibt auf dem Rasen schon mal lautstark die Richtung vor. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Auch wenn er dann nicht immer als direkter Vorbereiter gelistet wird, passieren die meisten Tore nach Standards von Beni Baier. "Genug Punkte für den Klassenerhalt holen" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Mein Vorbild in der Jugend war ganz klar Alessandro Del Piero von meinem Lieblingsteam Juventus Turin.

Desch stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft – und geht auch mal dorthin, wo's wehtut. – Foto: Siegfried Rebhan