Reingeknipst (10): Cornelius Pfeiffer - Hachinger Torriecher-Talent! Wie viel Instinkt steckt in einem Treffer? Welche Rituale führen zum Torerfolg? Und welche Torquote ist das Ziel? In der FuPa-Serie "Reingeknipst" stehen die Offensivkräfte der Regionalliga im Fokus von Stephan Hörhammer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Vom Toto-Pokal-Debüttanten im niederbayerischen Karpfham zur gern gesehenen Hachinger Offensivkraft: Cornelius Pfeiffer hat sich mehr und mehr in der Sturmreihe der SpVgg etabliert. – Foto: Sven Leifer

Wie einige seiner Teamkollegen verkörpert auch Cornelius Pfeiffer den klassischen "Hachinger Weg". Seine fußballerische Reise begann in der Region beim SC Olching und dem SC Fürstenfeldbruck, ehe er bereits im August 2018 als D-Jugendlicher in das Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Unterhaching wechselte. Seitdem durchlief der am 2. April 2006 geborene Mittelstürmer sämtliche Altersklassen im Verein - und entwickelte sich stetig zur vielversprechenden Offensivkraft weiter. Dass ihm dabei nichts geschenkt wurde, unterstreicht sein hohes Standing innerhalb des Klubs: Kapitän und Sportlicher Leiter Markus Schwabl lobte das Eigengewächs bei seiner Vertragsverlängerung im Oktober 2025 ausdrücklich als Vorbild für alle Nachwuchstalente, da sich der bodenständige Angreifer seinen Platz bei den Profis durch Ehrgeiz und harte Arbeit verdient hat. Seine statistische Bilanz liest sich wie die Bestätigung seines Talents: Bereits in der Jugend war Pfeiffer ein Erfolgsgarant und sicherte sich sowohl in der U17- als auch in der U19-Bundesliga mit zweistelligen Trefferquoten jeweils den Titel des internen Top-Torschützen. Diesen Torinstinkt hat der 1,83 Meter große Rechtsfüßer mehr oder weniger nahtlos in den Herrenbereich übertragen, wo er sich in der laufenden Regionalliga-Saison in der ersten Mannschaft immer wieder seine Lorbeeren verdient.

Mit acht Treffern nach 25 Einsätzen (Stand: Mitte April '26) – darunter spielentscheidende Tore wie der 1:0-Siegtreffer gegen die Zweitvertretung des FC Augsburg – gehört er zum erweiterten Kreis der Knipser der Liga. Das Vertrauen, das die Münchener Vorstädter in ihren Schützling setzt, zeigt sich auch in der langfristigen Bindung des Talents bis zum 30. Juni 2027. Unter Trainer Sven Bender hat sich „Coco“, wie er von seinen Mannschaftskameraden gerufen wird, zu einem wichtigen Baustein für die sportliche Zukunft im Sportpark entwickelt.

"Und manchmal hilft natürlich auch ein bisschen Glück" Coco: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Insgesamt bin ich zufrieden, auch wenn natürlich immer Luft nach oben ist. Wir haben als Team eine gute Entwicklung genommen - und stehen defensiv meist stabil. Offensiv klappt vieles schon gut, aber die Chancenverwertung könnte noch etwas konstanter sein. Da arbeite ich persönlich auch dran.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt? Das ist eine Mischung aus beidem. Vieles entsteht durch meine bisherige Erfahrung und mein Spielverständnis, also Antizipation. Aber im entscheidenden Moment übernimmt dann oft der Instinkt - da bleibt normalerweise keine Zeit zum Nachdenken. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Ein gewisses Gefühl für Tore hat man vielleicht im Blut, aber Toreschießen kann man definitiv lernen und verbessern. Timing, Laufwege und Abschluss sind trainierbar. Talent hilft, aber ohne Training geht nichts. Und manchmal hilft natürlich auch ein bisschen Glück. "So komme ich am besten in meinen Flow" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Es gibt einige unangenehme Gegenspieler in der Liga, die körperlich stark sind. Namen möchte ich da gar nicht unbedingt nennen. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Ich halte es eher schlicht und einfach. So komme ich am besten in meinen Flow. Ein bisschen Routine gehört natürlich dazu - aber nichts, was ich nicht auch mal ändern könnte.

Die Zukunft im Visier: Längerfristig gebunden, führt Pfeiffers Weg steil Richtung Profifußball. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Die Liga ist - wie schon gesagt - sehr körperlich und intensiv, da bekommt man nichts geschenkt. Außerdem sind die Plätze und die Bedingungen nicht immer perfekt, was dann manchmal auch herausfordernd ist. "Das Gefühl nach so einem späten Treffer - unbezahlbar!" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Besonders hängen geblieben sind natürlich wichtige Tore in engen Spielen. Am liebsten schaue ich mir die an, die dem Team wirklich geholfen haben. Ein Beispiel ist das 1:0 gegen Augsburg II. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Der Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg. Außer natürlich: Der Fallrückzieher hat die gleichen Folgen wie der Abstauber. Der Jubel und das Gefühl nach so einem späten Treffer sind unbezahlbar.

Gemeinsam zum Ziel: Cornelius Pfeiffer feiert mit seinen Teamkollegen – für den Stürmer steht der mannschaftliche Erfolg immer an erster Stelle. – Foto: Sven Leifer

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Wir haben einige Spieler, mit denen ich sehr gerne zusammenspiele, die ein gutes Auge für den letzten Pass haben. Mir fällt da zum Beispiel Simon Skarlatidis ein. Wir verstehen uns auf dem Platz schon ziemlich gut. "Dafür müssen wir jede einzelne Spielminute scharf sein" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch)eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? Ich habe mir von verschiedenen Stürmern etwas abgeschaut. Es macht Sinn, sich von den Besten inspirieren zu lassen. Einer dieser Weltklasse-Stürmer sind zum Beispiel Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski. Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Natürlich habe ich mir am Anfang der Saison persönliche Ziele gesetzt. Aber der Erfolg der Mannschaft steht immer im Vordergrund. Wenn ich dem Team mit Toren helfen kann, dann bin ich sehr zufrieden damit. Wenn wir als Team erfolgreich sind, kommen die Tore nämlich meist von allein.

Als echtes Eigengewächs zählt Cornelius "Coco" Pfeiffer zu den Gesichtern der Hachinger Philosophie - und als nächster Beweis für die starke Nachwuchsarbeit im Sportpark. – Foto: Sven Leifer