Reingeknipst (1): Achitpol Keereerom – vom Kloster in den Strafraum! Sie sind die Schreckgespenster jeder Abwehrreihe und die Garanten für Ekstase auf den Rängen: die Torjäger der Regionalliga Bayern. In unserer neuen FuPa-Serie nehmen wir die Knipser der Liga unter die Lupe... von Stephan Hörhammer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Tor des Monats-Potenzial: Am vergangenen Wochenende erzielte Achitpol Keereerom beim 3:0-Sieg gegen Hankofen-Hailing ein spektakuläres Fallrückzieher-Tor. – Foto: Charly Becherer

Er, der in der Kabine der "Schwabenritter" von allen nur "Mike" (nach seinem thailändischen Spitznamen) genannt wird, ist aktuell wohl einer der markantesten Akteure der Regionalliga Bayern. Sein Weg in das Rosenaustadion ist eine Geschichte von Ausdauer, kultureller Tiefe und einem beeindruckenden Comeback nach einem sportlichen Tiefpunkt. Die Rede ist von Achitpol Keereerom. Der ehemalige thailändische U23-Nationalspieler kam bereits im Alter von 13 Jahren nach Deutschland, um seinen Traum vom Profifußball zu verfolgen – ein mutiger Schritt, der ihn u.a. über die Jugend des TSV 1860 Rosenheim schließlich zum FC Augsburg II führte. Dort erlebte er jedoch nicht nur die Höhen des Sports, sondern auch dessen Schattenseiten: Ein schwerer Kreuzbandriss bremste ihn lange Zeit aus - und als sein Vertrag im Sommer 2024 bei der U23 des FCA auslief, stand seine Karriere kurzzeitig am Scheideweg. Der Wechsel zum Aufsteiger TSV Schwaben Augsburg erwies sich jedoch als Glücksgriff für beide Seiten. Unter Trainer Matthias Ostrzolek hat sich der technisch versierte Angreifer nicht nur physisch zurückgemeldet, sondern ist mittlerweile zu einer Art Lebensversicherung im Abstiegskampf avanciert. Mit aktuell sieben Saisontoren – darunter ein Doppelpack gegen Viktoria Aschaffenburg Ende Februar – beweist er Woche für Woche seinen Riecher. Für den vorläufigen Höhepunkt der bisherigen Rückrunde sorgte er erst kürzlich beim 3:0-Auswärtssieg gegen Hankofen-Hailing, als er den Ball per spektakulärem Fallrückzieher in die Maschen setzte.

Abseits des Platzes sorgt Keereerom für eine besondere Note in der Liga: In der Winterpause 2025 lebte er für kurze Zeit in seiner Heimat Thailand als buddhistischer Mönch – eine traditionelle Praxis, die der Charakterbildung dient. Und während asiatische Medien daraufhin kurzzeitig spekulierten, ob er seine Fußballschuhe dauerhaft gegen die Robe getauscht habe, kehrte er im Januar mit neuer mentaler Stärke nach Augsburg zurück. Jene Gelassenheit kombiniert mit seinem enormen Tempo macht ihn derzeit zu einem der unangenehmsten Gegenspieler für jede Regionalliga-Abwehr - und zum perfekten ersten Kandidaten für unsere neue FuPa-Serie über die Knipser der "Champions League der Amateure".

"Da machst du das Ding einfach rein" Achitpol: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit unserer Entwicklung, vor allem wenn man bedenkt, von wo wir kommen. Aber wir müssen weiter Gas geben, weil wir noch nicht am Ziel sind. Besonders positiv ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft – selbst in der schwierigen Phase der Hinrunde haben wir immer zusammengehalten. Das zeichnet uns aus und macht uns stark. Woran wir noch arbeiten müssen, ist die Konstanz über die vollen 90 Minuten, um gerade die engen Spiele öfter für uns zu entscheiden.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt? Ich sag mal 50/50. Wie ich mich freilaufe und in Position bringe, das ist Training und Taktik. Aber sobald die Kugel in der Box vor meinen Füßen landet und alles ganz schnell gehen muss, übernimmt der pure Stürmer-Instinkt. Da überlegst du nicht mehr viel, da machst du das Ding einfach rein. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Ich finde, Schusstechnik und Timing kann man sich definitiv antrainieren. Aber diesen Instinkt, genau im richtigen Moment da zu sein, und vor allem diese Gier, das Tor unbedingt machen zu wollen – ich glaube, damit wird man geboren. Das hast du entweder im Blut - oder eben nicht. "Betrete den Platz immer zuerst mit dem rechten Fuß" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht – und warum? In der Liga gibt es viele physisch starke Verteidiger und gute Torhüter. Besonders herausfordernd ist es gegen Mannschaften, die defensiv sehr kompakt stehen und kaum Räume für Offensivaktionen lassen. Einen einzelnen Namen festzulegen, ist schwierig, da jeder Gegner in dieser Liga Respekt verdient und seine eigenen Stärken mitbringt.

Ende Februar sicherte Achitpol Keereerom (links, jubelnd) seinen "Schwabenrittern" mit einem Doppelschlag den enorm wichtigen 2:1-Sieg im Kellerduell gegen Viktoria Aschaffenburg. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Ja, ich habe ein festes Ritual. Ich betrete den Platz immer zuerst mit dem rechten Fuß. Zudem spreche ich seit der Winterpause vor jedem Spiel ein kurzes Gebet. Dieses Gebet habe ich von einem Mönch gelernt, als ich über Weihnachten Zeit in einem Kloster verbracht habe. Es gibt mir innere Ruhe und Fokus - und bisher hat es mir tatsächlich viel Glück gebracht. Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? In der Liga wird dir echt nichts geschenkt. Die Körperlichkeit ist enorm - und du musst in jedem Zweikampf zu einhundert Prozent da sein, um überhaupt eine Chance zu haben. Oft bekommst du als Stürmer im Spiel nur diesen einen Moment - und den musst du dann einfach eiskalt nutzen. "In dem Moment hat einfach alles gepasst" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Da muss ich nicht lange überlegen. Definitiv mein Tor gegen Hankofen, als ich den Fallrückzieher ausgepackt habe. In dem Moment hat einfach alles gepasst – das Timing, der Kontakt. Das war für mich persönlich sicher das schönste Tor meiner bisherigen Karriere und ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest: Technisch perfekter Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Ganz klar der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg. Klar sieht ein Fallrückzieher geil aus - aber dieser Moment, wenn du in der letzten Sekunde das Derby entscheidest, ist einfach unbezahlbar. Wenn die Fans komplett ausrasten und du diese unglaubliche Energie im Stadion spürst – das ist Gänsehaut pur! Am Ende zählen die drei Punkte und die gemeinsamen Emotionen mit dem Team und den Fans mehr als jeder Schönheitspreis.

Obwohl Achitpol Keereerom als „Knipser“ gilt, ist er kein reiner Strafraumstürmer. Er kommt oft über die Flügel oder als hängende Spitze, wo er seine Schnelligkeit ausspielen kann. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de