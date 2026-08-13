Reinfeld will den Traumstart ausbauen: „Vier Spiele, das nächste Ziel“

– Foto: Ismail Yesilyurt

Besser hätte der Saisonstart für den SV Preußen Reinfeld kaum laufen können. Neun Punkte aus drei Partien, 16 erzielte Tore und Platz eins in der Landesliga Holstein: Der Oberliga-Absteiger hat sich auf Anhieb an der Tabellenspitze festgesetzt. Am 4. Spieltag soll die Serie weitergehen. Am Freitag um 18.45 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Axel Junker den FC Dornbreite Lübeck.

Zuletzt setzte Reinfeld mit dem 5:0 beim Aufsteiger Türkischer SV Lübeck ein deutliches Ausrufezeichen. Ben Böbs erzielte dabei drei Treffer, Antonius Jasmund und Luca Brügmann trafen ebenfalls. Vor allem die Kombination aus offensiver Durchschlagskraft und einer Partie ohne Gegentor gefiel Boelke: „Gerade das 5:0 zuletzt hat gezeigt, dass wir vorne gefährlich sein und gleichzeitig stabil stehen können.“

Für Reinfelds Co-Trainer Ronny Boelke gibt es trotz der makellosen Bilanz keinen Grund, sich zurückzulehnen. „Nach drei Siegen zum Start wollen wir auch gegen Dornbreite unseren Weg weitergehen“, sagt er. Gleichzeitig sieht das Trainerteam noch genügend Potenzial für Verbesserungen: „Die Ergebnisse stimmen, gleichzeitig sehen wir noch genügend Dinge, an denen wir arbeiten können.“

Dornbreite sucht die ersten Punkte

Ganz anders ist die Ausgangslage beim FC Dornbreite. Nach zwei Spielen wartet der Lübecker Klub noch auf seinen ersten Zähler. Fünf eigene Treffer zeigen allerdings, dass die Offensive durchaus für Gefahr sorgen kann. Auf der anderen Seite stehen bereits zehn Gegentore.

Zuletzt unterlag Dornbreite dem Aufsteiger SV Azadi Lübeck in einem außergewöhnlich torreichen Spiel mit 4:7. Zuvor war der FCD ebenfalls ohne Punkte geblieben. Reinfeld ist deshalb klar besser in die neue Spielzeit gekommen, will sich vom Tabellenbild aber nicht dazu verleiten lassen, den Gegner zu unterschätzen.

Vielmehr geht es darum, die zuletzt gezeigte Leistung zu bestätigen. „Jetzt geht es darum, diese Leistung erneut auf den Platz zu bekommen“, erklärt Boelke. Nach drei erfolgreichen Auftritten ist das Selbstvertrauen bei den Preußen entsprechend groß: „Wir haben einen richtig guten Start hingelegt und wollen genau dieses Gefühl mitnehmen.“

Mit neun Punkten und 16:4 Toren führt Reinfeld die Tabelle vor dem punktgleichen Eichholzer SV und VfR Horst an. Dornbreite steht mit null Punkten auf Rang 13, hat allerdings erst zwei Begegnungen absolviert.

Von der Tabellenführung oder möglichen langfristigen Zielen lässt sich Reinfeld derzeit nicht ablenken. Der Fokus liegt komplett auf dem Freitagabend und der Chance, die perfekte Bilanz auf vier Siege auszubauen. Boelke bringt die Haltung der Preußen auf den Punkt: „Vier Spiele, das nächste Ziel – mehr interessiert uns aktuell auch gar nicht.“