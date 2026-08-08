Reinfeld dreht Partie, Göhlert glänzt mit Dreierpack

Zwei Spiele, zwei unterschiedliche Spielverläufe, aber am Ende jeweils ein klarer Sieger: Die SG Reinfeld/Kronsforde II drehte beim MTV Ahrensbök einen frühen Rückstand und gewann mit 3:1. Beim Sereetzer SV stand dagegen Lennart Göhlert im Mittelpunkt. Mit drei Treffern führte er seine Mannschaft zu einem 4:1-Heimerfolg gegen den SV Eichede II.
Der MTV Ahrensbök erwischte gegen die SG Reinfeld/Kronsforde II den besseren Start. Die Gastgeber belohnten sich in der 25. Minute für eine engagierte Anfangsphase. Jannik Gerlach stand goldrichtig und brachte Ahrensbök mit seinem zweiten Saisontor mit 1:0 in Führung.
Reinfeld benötigte anschließend nicht lange, um die passende Antwort zu finden. Kurz vor der Halbzeit schlug die SG zurück. In der 40. Minute behielt Mark Heinze im Strafraum die Nerven und erzielte den 1:1-Ausgleich. Für Heinze war es der erste Saisontreffer – gleichzeitig war der Treffer für Reinfeld ein wichtiger Zeitpunkt, um mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen.
Nach dem Seitenwechsel drehte Reinfeld die Begegnung endgültig. In der 62. Minute nutzte Marcel Dankert eine Unachtsamkeit in der Ahrensböker Hintermannschaft und schob zur 2:1-Führung ein. Für Dankert war es ebenfalls der erste Saisontreffer.
Ahrensbök versuchte anschließend noch einmal, die Partie auszugleichen. Die Reinfelder Defensive hielt jedoch stand. In der Nachspielzeit machte die SG schließlich alles klar. Der eingewechselte Mika Neumann traf in der 90.+1 Minute zum 3:1 und sorgte damit für den Schlusspunkt.
Aus dem frühen 0:1 wurde somit ein 3:1-Auswärtssieg – vor allem dank einer starken Reaktion nach dem Rückstand.
Die Tore:
25. Minute: 1:0 Jannik Gerlach
40. Minute: 1:1 Mark Heinze
62. Minute: 1:2 Marcel Dankert
90.+1 Minute: 1:3 Mika Neumann
Beim Sereetzer SV gegen den SV Eichede II gab es dagegen einen klaren Mann des Spiels: Lennart Göhlert. Der Sereetzer erzielte gleich drei Treffer und hatte damit entscheidenden Anteil am 4:1-Erfolg.
Zunächst eröffnete allerdings Ivan Dervjanko den Torreigen. In der 31. Minute brachte er Sereetz mit seinem ersten Saisontor mit 1:0 in Führung.
Noch vor der Pause legten die Gastgeber nach. In der 41. Minute war Göhlert zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Der Treffer kurz vor dem Seitenwechsel sorgte dafür, dass Sereetz mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit ging.
Nach der Pause dauerte es nicht lange, bis Göhlert erneut zuschlug. In der 60. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages und stellte auf 3:0.
Eichede II gab sich allerdings noch nicht geschlagen. In der 69. Minute verkürzte Friedemann Sykora auf 1:3 und brachte zumindest noch einmal etwas Spannung in die Begegnung. Für Sykora war es der erste Saisontreffer.
Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. In der 90.+3 Minute bekam Sereetz einen Foulelfmeter zugesprochen. Göhlert übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 4:1. Damit machte er seinen Dreierpack perfekt und setzte den Schlusspunkt.
Die Tore:
31. Minute: 1:0 Ivan Dervjanko
41. Minute: 2:0 Lennart Göhlert
60. Minute: 3:0 Lennart Göhlert
69. Minute: 3:1 Friedemann Sykora
90.+3 Minute: 4:1 Lennart Göhlert (Foulelfmeter)
Während Sereetz seine Partie über weite Strecken kontrollierte und vor allem durch die Treffsicherheit von Lennart Göhlert überzeugte, musste Reinfeld deutlich mehr Widerstand brechen. Die SG bewies nach dem frühen Rückstand Moral und drehte die Partie durch Heinze, Dankert und Neumann.
Besonders Göhlert setzte dabei ein Ausrufezeichen: Drei Tore in einer Partie, darunter ein verwandelter Strafstoß in der Nachspielzeit. Auf der anderen Seite zeigte Reinfeld, dass ein Rückstand kein Grund zum Aufgeben ist.
Damit sorgten beide Mannschaften für einen erfolgreichen Saisonstart – Reinfeld mit einem starken Comeback und Sereetz mit einer überzeugenden Vorstellung samt Dreierpack von Lennart Göhlert.