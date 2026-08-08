Reinfeld dreht Partie, Göhlert glänzt mit Dreierpack Heinze, Dankert und Neumann drehen die Partie – Göhlert trifft dreifach von Isaija Zecevic · Gestern, 19:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Zwei Spiele, zwei unterschiedliche Spielverläufe, aber am Ende jeweils ein klarer Sieger: Die SG Reinfeld/Kronsforde II drehte beim MTV Ahrensbök einen frühen Rückstand und gewann mit 3:1. Beim Sereetzer SV stand dagegen Lennart Göhlert im Mittelpunkt. Mit drei Treffern führte er seine Mannschaft zu einem 4:1-Heimerfolg gegen den SV Eichede II.

Reinfeld zeigt starke Reaktion in Ahrensbök Der MTV Ahrensbök erwischte gegen die SG Reinfeld/Kronsforde II den besseren Start. Die Gastgeber belohnten sich in der 25. Minute für eine engagierte Anfangsphase. Jannik Gerlach stand goldrichtig und brachte Ahrensbök mit seinem zweiten Saisontor mit 1:0 in Führung. Reinfeld benötigte anschließend nicht lange, um die passende Antwort zu finden. Kurz vor der Halbzeit schlug die SG zurück. In der 40. Minute behielt Mark Heinze im Strafraum die Nerven und erzielte den 1:1-Ausgleich. Für Heinze war es der erste Saisontreffer – gleichzeitig war der Treffer für Reinfeld ein wichtiger Zeitpunkt, um mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel drehte Reinfeld die Begegnung endgültig. In der 62. Minute nutzte Marcel Dankert eine Unachtsamkeit in der Ahrensböker Hintermannschaft und schob zur 2:1-Führung ein. Für Dankert war es ebenfalls der erste Saisontreffer. Ahrensbök versuchte anschließend noch einmal, die Partie auszugleichen. Die Reinfelder Defensive hielt jedoch stand. In der Nachspielzeit machte die SG schließlich alles klar. Der eingewechselte Mika Neumann traf in der 90.+1 Minute zum 3:1 und sorgte damit für den Schlusspunkt. Aus dem frühen 0:1 wurde somit ein 3:1-Auswärtssieg – vor allem dank einer starken Reaktion nach dem Rückstand. Die Tore:

25. Minute: 1:0 Jannik Gerlach

40. Minute: 1:1 Mark Heinze

62. Minute: 1:2 Marcel Dankert

90.+1 Minute: 1:3 Mika Neumann