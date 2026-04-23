Reiner Maurer geht mit seinem Herzensprojekt auf den Markt "ProCoach4All" soll Trainern das Leben wesentlich leichter machen von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Reiner Maurer (li.) und Erik Altmann (re.), Mitbegründer von "ProCoach4All". – Foto: Imago Images/ Montage FuPa

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Reiner Maurer kommt viel herum in der Fußballwelt: Die Löwen-Legende ist aktuell als Co-Trainer der chinesischen Nationalmannschaft tätig. In all den Jahren, in denen der gebürtige Mindelheimer nun schon im Kosmos des runden Leders unterwegs ist, hat er immens viele Erfahrungen sammeln können. Diese hat er nun sozusagen in ein Herzensprojekt gegossen: ProCoach4All! Ein Programm für Trainer aller Altersstufen und sämtlicher Niveaus mit dem Ziel, Übungseinheiten effizienter und schneller planbar zu machen. (Interesse? Hier geht`s zum Link!) Wir von FuPa konnten zusammen mit Reiner Maurer und Mitbegründer und CFO Erik Altmann ausführlich über das Projekt sprechen:

FuPa: Wie entstand die Idee zu ProCoach4All?

Reiner Maurer: Während meiner Spieler- und Trainerkarriere habe ich mit sehr vielen qualifizierten Trainern aus vielen Nationen zusammengearbeitet. Dadurch kam ich auf eine Vielzahl an Spiel- und Trainingsformen, die ich als Grafiken und Beschreibungen speicherte. Trotzdem war es später für mich schwierig, sofort aus der Grafik den genauen Trainingsablauf zu erkennen. Deshalb habe ich 2018 begonnen, die Grafiken der Spiel- und Trainingsformen zusätzlich mit Animationen leichter verständlich zu gestalten. Im Nachwuchsbereich war ich häufig mit Marc Schweinshaupt im Austausch, der in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren trainiert hat. Damit konnten wir die Anforderungen in den jüngeren Altersbereichen erfüllen. Als ich 2019 Trainer bei Türk Gücü München wurde, habe ich vor jedem Training die anstehenden Trainingsinhalte über die entsprechenden Animationen den Spielern vermittelt. Dadurch hatten wir im Training keine langwierigen Erklärungen, sondern konnten sofort neue Spiel- und Trainingsformen durchführen. Beim ständigen Austausch mit Trainerkollegen wurde mir häufig gesagt, dass diese Form der Trainingsdurchführung für sehr viele Trainer von großem Nutzen wäre.

Von der Idee zur Umsetzung: Wie verlief die Entwicklung? Wo lagen die Schwierigkeiten?

Reiner Maurer: Der Weg von der Idee zur Umsetzung war vor allem eines: sehr aufwändig. Zuerst habe ich Trainings- und Spielformen zusammengestellt und systematisch aufgearbeitet. Der nächste Schritt war dann, diese Inhalte in eine animierte Form zu bringen, damit sie für Trainer schnell verständlich und direkt nutzbar sind. Die Herausforderung lag dabei nicht nur im zeitlichen Aufwand, sondern vor allem auch in der technischen Umsetzung. Es ging nicht einfach darum, Übungen darzustellen, sondern ein funktionierendes System zu entwickeln. Ein zentraler Gedanke war dabei von Anfang an, Trainern die Möglichkeit zu geben, ihr Training strukturiert und mit möglichst wenig Aufwand zu planen – bis hin zu einem automatisierten „Masterplan“, der ganze Trainingszeiträume abbilden kann. Diese Ideen technisch umzusetzen und daraus ein wirklich funktionierendes Gesamtprodukt zu entwickeln, hat uns vor große Herausforderungen gestellt. In diesem Zusammenhang ist dann auch der Kontakt zu Erik entstanden. Eine One-Man-Show führt im Fußball selten zum Erfolg: Wer steckt eigentlich hinter ProCoach4All?

Erik Altmann: Hinter ProCoach4All steckt in erster Linie Reiner, der das Trainingskonzept über viele Jahre aus seiner Arbeit im Leistungsfußball heraus entwickelt hat. Meine Rolle lag darin, die organisatorischen und wirtschaftlichen Strukturen aufzubauen. Ich habe die passenden Partner für die Umsetzung zusammengebracht, die Firma aufgesetzt und die vertrieblichen Themen organisiert. Durch meine verschiedenen Funktionen beim TSV 1860 München kenne ich zudem die Anforderungen und Strukturen im Fußball sehr gut, was geholfen hat, das Projekt praxisnah auszurichten. So ist aus der Kombination von Reiners fachlicher Expertise und der strukturellen Umsetzung ProCoach4All entstanden.