Reine Trainingswoche soll dem SC St. Tönis in die Karten spielen

Der SC St. Tönis hat die Hürde im Niederrheinpokal genommen und will jetzt in der Oberliga Niederrhein nachlegen. Trainer Bekim Kastrati freut sich vor allem über die reine Trainingswoche vor dem Ligastart am Sonntag gegen den SV Biemenhorst.

Ein 3:1-Arbeitssieg beim Bezirksligisten SuS Dinslaken sicherte dem Fusionsverein das Weiterkommen, dabei war der Coach mit dem Auftritt zufrieden. "Wir hatten viel Ordnung und viele gute Momente", erzählt er im neuen Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa. Besonders einverstanden war er mit der ersten Stunde seiner Mannschaft. Nach vielen Wechseln gab es dann einen Umbruch im Spiel. "Darüber bin ich nicht so glücklich, aber insgesamt zählt im Niederrheinpokal in den ersten Runden erstmal nur das Weiterkommen und das haben wir insgesamt souverän gelöst."

In der Vorbereitung wird reichlich getestet, auch unter der Woche. Das ist in den Tagen vor dem Ligastart am Sonntag gegen den SV Biemenhorst nicht der Fall. In einer reinen Trainingswoche "wollen wir uns bestens vorbereiten und dann werden wir versuchen, im ersten Spiel zuhause auch direkt schon Punkte zu holen", meint der Ex-Profi. Der Gegner aus Bocholt hat sich mit Daniel Beine als Coach neu aufgestellt, St. Tönis war zuletzt die Überraschungsmannschaft der Liga und wird als Tabellenvierter auch fortan mit einer höheren Erwartungshaltung rechnen müssen.

Zudem gibt es für das Team von Kastrati eine zusätzliche Motivation: Biemenhorst gewann am 33. Spieltag der vergangenen Saison ein spektakuläres Spiel in St. Tönis mit 5:4 und begrub damit den Aufstiegstraum des SC. Ein Dreier zum Auftakt wäre daher umso mehr ein gelungener Start in die neue Oberliga-Spielzeit.

Was Kastrati, Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck und Sebastian Siebenbach vom FC Büderich ansonsten noch erzählt haben, hört ihr hier (oder siehe unten):

