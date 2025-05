»Reine Nervenschlacht«: Jahn, Ammerthal & Gebenbach droht Relegation

Es wäre der „Worst Case“ aus Oberpfälzer Sicht, wenn gleich drei Bayernligisten aus dem Bezirk in die Abstiegs-Relegation müssten. Dort in der Relegation würden nur drei von zwölf Teams (drei lokale Vierergruppen) die Qualifikation schaffen für die Bayernliga-Saison 25/26. Aber genau danach sieht es kurz vor dem Saisonende aus. Sowohl der SSV Jahn Regensburg II (32) als auch die DJK Ammerthal (32) und die DJK Gebenbach (31) schweben in höchster Gefahr, nach dem eigentlichen Saisonende Überstünden machen zu müssen. Am frühen Samstagabend nun stehen sich die Landkreis-Rivalen aus Ammerthal und Gebenbach im direkten Duell gegenüber. Mehr Brisanz geht nicht! Eine Stunde früher muss Jahn II gegen den Tabellenzweiten SC Eltersdorf ran. Für das Oberpfälzer Trio ist es jeweils das drittletzte Endspiel. Unterdessen haben der ASV Cham, die SpVgg SV Weiden und der SV Fortuna Regensburg überhaupt keinen Druck mehr, weil sie den Klassenerhalt schon in der Tasche haben.



Hinspiel: 0:5. Der Klassenerhalt ist dem SV Fortuna (5., 47) seit dem 3:1-Derbyerfolg gegen Jahn II auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Anders als in den vergangenen Jahren, als es in der Landes- und Bayernliga bis zum Schluss um alles ging, können die Regensburger heuer befreit aufspielen an den letzten Spieltagen. „Darüber sind wir froh, trotzdem möchten wir die Saison so gut wie möglich abschließen. Wir wollen, dass Fabi Ziegler die Torjägerkanone holt und noch den ein oder anderen Sieg einfahren, um den aktuellen Tabellenplatz zu festigen. Siege sind generell etwas Schönes. Es gibt also viele Reizpunkte, um weiter zu siegen“, pocht Cheftrainer Arber Morina darauf, dass seine Spieler den Fokus hochhalten. Schon am Freitag geht es zum ATSV Erlangen (4., 59). Die Mittelfranken spielen eine tolle Saison und waren zwischenzeitlich sogar Tabellenführer, haben durch die jüngste 0:1-Niederlage bei Ingolstadt II aber die wohl letzte Aufstiegschance verspielt. „Beide Mannschaften können befreit aufspielen, haben Spieler mit hoher fußballerischer Qualität in ihren Reihen. Das wird ein geiles Spiel“, so Morina, der außer den Dauerpatienten alle Mann an Bord hat. „Wir fahren mit viel Freude hin und werden weiter mutig spielen. Am Ende wird wohl die individuelle Qualität über Sieg oder Niederlage entscheiden.“







Hinspiel: 1:3. Mit 46 respektive 44 Punkten können auch der ASV Cham (6., 46) und die SpVgg SV Weiden (8., 44) nicht mehr hinten reinrutschen und somit für eine weitere Bayernliga-Saison planen. Chams Coach Faruk Maloku ist rückblickend durchaus stolz über den Punktgewinn in Abtswind (1:1), da einige Spieler fehlten. „Rückblickend möchte ich unseren Jungs ein Kompliment aussprechen. Die Voraussetzungen in Abtswind zu bestehen, waren für uns nicht einfach. Wir haben glücklich einen Punkt mitgenommen, sind aber standhaft geblieben, haben die Umstände sowie den intensiven Druck des Gegners angenommen und haben es geschafft, letztendlich mit gehobenen Hauptes den Platz zu verlassen.“ Das sei ohnehin „ein besonderes Merkmal, welches uns über die gesamte Saison hinweg getragen und uns frühzeitig zum Klassenerhalt geführt hat“. Die personellen Voraussetzungen für das Heimspiel gegen Weiden werden sich nicht großartig bessern. Zumindest ist Routinier Michael Plänitz wieder dabei. Etwas Hoffnung besteht bei Andreas Kalteis und Stefan Meyer, „allerdings konnten beide noch an keinem Mannschaftstraining teilnehmen“, schränkt Maloku ein. Konstantin Landstorfer und der privat verhinderte Kapitän Marco Pfab fehlen dem ASV sicher.



Im Weidener Lager war die Erleichterung letzten Freitag groß, als feststand, dass der Bayernliga-Erhalt endgültig in trockenen Tüchern ist. Die Konkurrenz spielte entsprechend mit, weshalb die eigene 1:3-Heimniederlage gegen Bayern Hof verschmerzbar war. „Auch wenn wir den sicheren Klassenerhalt eingefahren haben, ist für uns die Saison noch lange nicht gelaufen“, betont Weidens Übungsleiter Michael Riester vor dem anstehenden Oberpfalzduell. Weiter sagt er: „Wir wollen in Cham wieder erfolgreich sein, egal mit welchem Personal. Jeder will sich bestmöglich aus dieser erfolgreichen Saison verabschieden.“ Weiterhin müssen die verletzten Stefan Pühler und Matthias Heinl ersetzt werden. Hinter dem Mitwirken von Adrian Hoti, Felix Behnke und Wortführer Mauricio Göhlert steht ein Fragezeichen. Ein Einsatz entscheidet sich jeweils kurzfristig.







Hinspiel: 1:2. Unbedingt wollte die U21 des SSV Jahn (14., 32) Zählbares aus dem Derby gegen Fortuna mitnehmen. Das Vorhaben misslang. Hintenraus hatte der Gegner den längeren Atem, die Regensburger Youngster verloren 1:3. Doppelt bitter: Hof und Abtswind hatten tags zuvor gepunktet, wodurch der Rückstand zum rettenden Ufer für den SSV auf fünf Punkte angewachsen ist. Zu allem Überfluss hat es die anstehende Aufgabe gegen den Titel-Kandidaten SC Eltersdorf (2., 67) in sich. „Eltersdorf ist eine sehr routinierte und gut organisierte Mannschaft, welche bei Standardsituationen sehr stark ist“, bringt Jahn-Chefanweiser Christoph Jank den Gästen Wertschätzung entgegen. Nichtsdestotrotz sei das Ziel, „dass wir Eltersdorf so schnell wie möglich unter Druck setzen. Es gilt schnell ins Angriffsdrittel zu kommen, Torchancen zu kreieren und das Spiel zu gewinnen.“ Für dieses Vorhaben stehen Jank wie in der Vorwoche Titus Knoche, Homam Mahmoud, Adrian Nagel und Leon Rudenko nicht zur Verfügung. Zwei haben Leistenprobleme, einer ist am Sprunggelenk und einer am Knie verletzt.







Hinspiel: 0:0. Wohl nie zuvor hatte das Landkreis-Derby zwischen der DJK Ammerthal (15., 32) und der DJK Gebenbach (16., 31) eine derart hohe sportliche Brisanz. Dieses Mal geht es um viel mehr als Prestige und Derby-Punkte. Nur der Gewinner darf sich weiter berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, während für den Verlierer die Relegation wohl unumgänglich ist. Auf den Schultern aller Spieler lastet eine Menge Druck.



„Für beide steht sehr viel auf dem Spiel. Beidseitig ist es die allerletzte Chance auf den direkten Klassenerhalt – wobei man natürlich trotzdem abhängig ist von den Ergebnissen der anderen. Das wird eine reine Nervenschlacht“, bringt es Gebenbachs Trainer Markus Kipry auf den Punkt. Ausgerechnet in dieser entscheidenden Saisonphase schafft es Kiprys Mannschaft einfach nicht, enge Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Aus den letzten sieben Partien gab es nur zwei Punkte. Das ist schlicht zu wenig. Äußerst bitter war die vergangene Last-Minute-Niederlage in Münchberg, was eigentlich ein „Must-win“-Spiel war. „Gerade bei uns muss vieles zusammenpassen, dass wir den direkten Klassenerhalt schaffen“, ist Kipry realistisch. Wie geht man die aktuelle Situation an? „Wir arbeiten weiter akribisch und versuchen im Trainerteam, die Mannschaft mental zu unterstützen.“ Auf dem Feld müsse man in den Aktionen noch galliger und zweikampfstärker werden. Auch die Torchancen, „die wir in Ammerthal sicherlich auch bekommen werden“, gelt es besser zu nutzen als in Münchberg. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, wollen aber trotzdem versuchen, die letzten drei Spiele erfolgreich zu bestreiten und den letzten Strohhalm zu ergreifen, um vielleicht doch noch das Wunder zu schaffen“, sagt Kipry abschließend.



Nicht viel anders ist die Situation bei den Hausherren, die nur einen Punkt mehr auf dem Konto haben. Und die vor Wochenfrist beim 0:1 gegen Kornburg ebenfalls einen herben Rückschlag erlitten. Was zumindest ein Mini-Vorteil sein könnte: Im Saisonfinale genießen die Jungs von Neu-Trainer Tobias Rösl durchgehend Heimrecht. „Wir werden versuchen, das erste von den letzten drei Heimspielen zu gewinnen, um uns die rechnerische Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren“, bläst Rösl in das gleiche Horn wie sein Trainerkollege. Im selben Atemzug appelliert Rösl eindringlich an seine Mannschaft: „Dafür erwarte ich eine noch bessere Körpersprache und Willen der Mannschaft. Jetzt wird sich zeigen, ob auch der letzte die Situation erkannt hat.“ Man gehe das Spiel gut vorbereitet und wolle den Dreier. Personell müssen die Ammerthaler Abstriche machen. Kevin Mutove und Henrik Brüggen sind noch rotgesperrt. André Karzmarczyk ist verletzungsbedingt nicht einsatzfähig. Fabio Pirner und Oleksii Ohurtsov befinden sich weiter im Aufbautraining, dürften also ebenfalls noch keine Option sein.