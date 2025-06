"Reine Alibi-Geschichte" ‒ Neue Torhüter-Regel sorgt für Diskussionen Fußball

Landkreis – Es könnte eine kleine Änderung sein, aber mit größeren Auswirkungen. Ab der anstehenden Saison 2025/26 dürfen Torhüter den Ball bis zu acht Sekunden in den Händen halten – und damit zwei Sekunden länger als bisher. Diese Regelanpassung soll in sämtlichen Ligen gelten. Das Spannende dabei: Bei einem Verstoß gibt es künftig Eckball für die gegnerische Mannschaft. „Ich bin kein Freund davon“, gibt Werder Bremens Torwart Michael Zetterer aus Hohendilching an. „Es ist definitiv keine Regel für die Torhüter.“

Die ursprüngliche Bestimmung stammt aus dem Jahr 1997. Zuletzt gab es vermehrt Kritik, weil wohl auch die konsequente Ahndung von Seiten der Schiedsrichter fehlte. „Zeitspiel ist definitiv ein Thema“, betont Zetterer. „Aber ich weiß nicht, ob es das Thema Nummer eins im Fußball ist.“