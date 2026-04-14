„Rein rechnerisch sind wir noch nicht abgestiegen“ Vor dem Nachholspiel in Davenstedt setzt Altwarmbüchen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf eine Reaktion von red · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Nach dem 2:4 bei den Sportfreunde Anderten reist TuS Altwarmbüchen zum Nachholspiel nach Davenstedt. Trainer Sebastian Schmidt kündigt personelle Veränderungen an und hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft.

Wenn TuS Altwarmbüchen am Dienstagabend zum Nachholspiel des 22. Spieltags bei TuS Davenstedt antritt, steht die Partie unter besonderen Vorzeichen. Die Ausgangslage ist klar: Als Tabellen-16. mit 14 Punkten beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bereits zwölf Zähler. Trainer Sebastian Schmidt formuliert die Situation nüchtern – und leitet daraus zugleich einen veränderten Ansatz ab. „Ich habe den Jungs gestern nach dem Spiel gesagt, wir können jetzt befreit aufspielen“, sagte er nach der jüngsten 2:4-Niederlage bei den Sportfreunde Anderten. „Zwölf Punkte Rückstand sind schon relativ weit hergeholt, dass wir das noch schaffen.“ Zugleich betont er: „Rein rechnerisch sind wir noch nicht abgestiegen.“