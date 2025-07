Reimann sucht Neustart und findet ihn am Wallkamp Mit dem Fahrrad zum Training

Der 24-jährige Linksfuß, gebürtig aus Nordhorn und seit Jahren in Lingen wohnhaft, soll die Offensive der Altenlingener verstärken. Reimann durchlief die Nachwuchsabteilungen von Vorwärts Nordhorn, Eintracht Rheine sowie dem NLZ Emsland und machte im Seniorenbereich zunächst mit dem Aufstieg in die Landesliga auf sich aufmerksam. Im vergangenen Sommer folgte er seinem damaligen Coach Henning Schmidt nach Holthausen Biene, kam dort im Aufstiegsjahr jedoch nur sporadisch zum Einsatz.

Der ASV Altenlingen vermeldet kurz vor dem Pflichtspielstart einen späten Transfercoup: Außenbahnspieler Yannic Reimann wechselt mit sofortiger Wirkung vom Oberliga-Aufsteiger SV Holthausen Biene an den Wallkamp. Trainer Jan Zevenhuizen hatte den Neuzugang bereits in einem Interview mit FuPa angedeutet, nun ist der Wechsel offiziell.

„Yannic wollte nach einer schwierigen Saison einen Neustart und hat sich in den Gesprächen sehr ehrgeizig gezeigt“, erklärte der ASV in einer Vereinsmitteilung. „Wir sind überzeugt, dass er bei uns schnell zu alter Stärke zurückfindet, in einem Umfeld, das er sogar mit dem Fahrrad erreichen kann.“ Nach Fabian Alferink ist Reimann der zweite und letzte Sommerzugang des Bezirksligisten.

Der Transfer wurde auch durch das Entgegenkommen des SV Holthausen Biene ermöglicht. Der Partnerverein stimmte dem kurzfristigen Wechsel nicht nur zu, sondern begrüßte ihn ausdrücklich, ein Zeichen für das gute Verhältnis beider Klubs.