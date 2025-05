Reihen erkämpft sich den Pokal

Schön war es nicht was die 920 zahlenden und insgesamt rund 1 200 Zuschauer zu sehen bekamen. "Das ist mir am Ende egal, schließlich ging es darum zu gewinnen", sagte Christian Stumpf. Bei Reihens Trainer herrschte ein Gefühl vor und das war Erleichterung. "Ich bin einfach nur leer im Moment", sagte er kurz nach der Siegerehrung und gab zu, "dass dieses Finale seit mehreren Wochen das alles beherrschende Thema bei uns gewesen ist."

Rustikal auf dem Feld – ästhetisch bewundernswert daneben. Was die Fanlager aus Reihen und Gimpern auf die Beine gestellt hatten, hatte beinahe etwas von Champions League. Vor allem die Choreographie des Reihener Anhangs blieb positiv hängen. "Wahnsinn, was die Kids da geschaffen haben", sagte Georg Böhmann, der in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder begeistert zugeschaut hat, wie sich die Kinder und Jugendlichen am Reihener Sportgelände zum Präparieren getroffen haben.

"Ich hoffe nur, dass die schulischen Leistungen nicht zu sehr darunter gelitten haben", scherzte die SV-Vereinslegende. Dabei präsentierte er das nagelneue Pokalsieger-Shirt, das nach dem 3:0 durch den eingewechselten Yanik Schwartz auf der Bank und daneben freudig verteilt wurde (86.). Jener Treffer machte den Deckel auf die Partie, wobei Böhmann die eigentliche Entscheidung etwas früher ausmachte. Er sagte: "Der gehaltene Elfmeter von Florian Golenia war der Knackpunkt." Reihens Keeper tauchte in der 82. Minute nach links unten ab und hielt den zu schwach geschossenen Elfer von Christopher Lakos fest.

Lakos, sein Bruder Simon und Daniel Müller kamen allesamt von der Bank in die Partie und hatten ein paar Möglichkeiten um selbige zu drehen. Allen voran Müller kam zu drei vielversprechenden Abschlusschancen. Einmal verzog er klar (53.), einmal knapp (78.) und ein wuchtiger Freistoß landete genau auf den großen Fäusten Golenias (83.). "Wenn wir das 1:2 kassieren, wird es nochmal richtig heiß", konstatierte Stumpf, der sich bewusst war, "dass wir auf die Lakos-Brüder und Müller extrem aufpassen mussten." Auf der anderen Seite hätte der SV frühzeitig das 3:0 machen können, wenn nicht sogar müssen. Die dickste Gelegenheit hatte Mbaye Jeng, als er die Kugel an den Querbalken hämmerte (55.).

Nach den ersten Sekt- und Bierduschen, die der Coach und seine Trainerkollegen Sascha Fuhr sowie Torwarttrainer Oliver Wörns gerne über sich ergehen ließen, "erklommen" die Reihener samt Siegermedaillen und Pokal das Waibstädter Klubhaus.

"Es ist toll zu sehen, wie alles rund um das Finale organisiert worden ist", sparte Stumpf nicht mit Lob für den Ausrichter. Rund zwei Stunden feierten und ließen sich die Pokalsieger bei der SG feiern. 23.30 Uhr hieß es Abfahrt nach Reihen. "Es geht ganz klassisch ins Klubhaus", sagte Böhmann und verschwieg weitere Pläne mit einem charismatischen Schmunzeln.