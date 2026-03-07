Reifers hört in Metterich auf — Das ist der neue Trainer

Johann Reifers beendet sein Trainerengagement im Sommer beim FC Metterich. – Foto: FuPa

Johann Reifers trainiert den FC Metterich im fünften Jahr und führte die Mannschaft in dieser Zeit zum Aufstieg in die B-Klasse. Im Sommer ist nun Schluss. Sein Nachfolger wird Hendrik Müller, der mittlerweile beim FC Bitburg als Jugendleiter aufgehört hat, dem Vorstand des Mettericher Kooperationspartners JFV Bitburg aber weiter angehören will.

Sein Abgang nach dieser Runde sei schon länger geplant gewesen, sagt Reifers im Gespräch mit FuPa: „Ich habe mich mit dem Vorstand schon Mitte vergangenen Jahres verständigt, dass es hier meine letzte Saison sein wird. Wir gehen in beiderseitigem Einvernehmen auseinander. Das ist auch okay so.“ Zunehmende berufliche Beanspruchung und gut 30 Kilometer Fahrtstrecke von seinem Wohnort Schönecken aus hätten seine Entscheidung forciert. Aktuell geht der 56-Jährige davon aus, ab Sommer eine Pause einzulegen.

In der laufenden Runde liegen die Mettericher trotz anhaltender Personalprobleme noch aussichtsreich im Rennen. Nach dem glatten 3:0-Erfolg im Nachholspiel beim SV Schleid II beträgt der Rückstand auf den zweiten Platz nur noch vier Punkte. Allzu große Hoffnung, ins Aufstiegsrennen einzugreifen, hat Reifers aber nicht: „Wir gehen echt auf dem Zahnfleisch und können froh sein, dass uns unsere zweite Mannschaft so gut unterstützt. Jetzt hat sich auch noch Luca Schaal die Hand gebrochen und fällt sechs bis acht Wochen aus. Wir schauen eher noch nach unten, weil in der Liga alles recht eng beisammen ist.“