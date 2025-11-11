– Foto: Jens Grothe

Reifer Tabellenführer: Lehndorf setzt sich in Heeseberg mit 4:2 durch Der Lehndorfer TSV bleibt an der Spitze der Bezirksliga Braunschweig 2. Beim 4:2-Auswärtssieg in Heeseberg überzeugt der Tabellenführer mit Reife und Effizienz, während Gastgeber-Coach Christian Baethge von einem „etwas zu hohen Ergebnis“ spricht. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Braunschw. St. 2 Lehndorf Heeseberg

Auch an einem zähen Fußballnachmittag bleibt der Lehndorfer TSV unaufhaltsam. Beim 4:2 (3:1) beim FC Heeseberg setzte sich der Spitzenreiter der Bezirksliga Braunschweig 2 dank einer effizienten ersten Halbzeit und größerer Reife durch – der zwölfte Sieg im 13. Spiel.

„Wir haben ganz gut ins Spiel gefunden, aber mit zunehmender Zweikampfhärte wurde das Spiel zerfahrener. Schön war das nicht anzusehen“, bilanzierte Co-Trainer Sascha Schaumburg. „Was mir aber gut gefiel: Unsere Jungs haben den harten Stil angenommen und nicht lamentiert.“

Schon früh stellte Fynn Höhl die Weichen auf Sieg (5.), ehe Heesebergs Alexander Schrader ausglich (14.). Danach nutzte Lehndorf die Fehler der Gastgeber eiskalt: Jannick Paliga traf per Strafstoß (36.), erneut Höhl erhöhte (41.). „In der ersten Halbzeit gab es einige haarsträubende Fehler auf beiden Seiten. Der Unterschied war: Wir haben sie bestraft, Heeseberg nicht.“ Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Partie. „Die zweite Halbzeit war deutlich konzentrierter, wir haben mehr Kontrolle ins Spiel bekommen. Heeseberg hat es uns nicht leicht gemacht, aber der Sieg war verdient, weil wir den Tick mehr Reife gezeigt haben.“ In der Schlussphase traf Julian Hieske per Elfmeter (88.), ehe Felix Maushake für Heeseberg verkürzte (90.).