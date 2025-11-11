Reifer Tabellenführer: Lehndorf setzt sich in Heeseberg mit 4:2 durch

Auch an einem zähen Fußballnachmittag bleibt der Lehndorfer TSV unaufhaltsam. Beim 4:2 (3:1) beim FC Heeseberg setzte sich der Spitzenreiter der Bezirksliga Braunschweig 2 dank einer effizienten ersten Halbzeit und größerer Reife durch – der zwölfte Sieg im 13. Spiel.
„Wir haben ganz gut ins Spiel gefunden, aber mit zunehmender Zweikampfhärte wurde das Spiel zerfahrener. Schön war das nicht anzusehen“, bilanzierte Co-Trainer Sascha Schaumburg. „Was mir aber gut gefiel: Unsere Jungs haben den harten Stil angenommen und nicht lamentiert.“
Schon früh stellte Fynn Höhl die Weichen auf Sieg (5.), ehe Heesebergs Alexander Schrader ausglich (14.). Danach nutzte Lehndorf die Fehler der Gastgeber eiskalt: Jannick Paliga traf per Strafstoß (36.), erneut Höhl erhöhte (41.). „In der ersten Halbzeit gab es einige haarsträubende Fehler auf beiden Seiten. Der Unterschied war: Wir haben sie bestraft, Heeseberg nicht.“
Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Partie. „Die zweite Halbzeit war deutlich konzentrierter, wir haben mehr Kontrolle ins Spiel bekommen. Heeseberg hat es uns nicht leicht gemacht, aber der Sieg war verdient, weil wir den Tick mehr Reife gezeigt haben.“ In der Schlussphase traf Julian Hieske per Elfmeter (88.), ehe Felix Maushake für Heeseberg verkürzte (90.).
Heesebergs Trainer Christian Baethge erkannte die Überlegenheit des Tabellenführers an:
„Der Sieg geht für Lehndorf schon in Ordnung. Sie waren das aktivere Team. In der ersten Halbzeit hätten wir aber durchaus in Führung gehen können. Wir hatten Chancen, haben sie liegen lassen – das zieht sich leider gerade etwas durch.“
Ein individueller Fehler leitete schließlich die Wende ein: „Wir laden Lehndorf zu einem Konter ein, ein unglücklicher Rückpass wird abgefangen – und so fällt das 1:3.“ Trotzdem lobte Baethge den Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause: „Zweite Halbzeit war ordentlich, wir standen gut, haben wenig zugelassen. Das 4:1 per Elfmeter war bitter, der späte Anschlusstreffer kam zu spät. Mit etwas Glück wäre auch ein Punkt drin gewesen.“
Mit 36 Punkten und einem Torverhältnis von 56:15 bleibt der Lehndorfer TSV souverän Tabellenführer – sieben Punkte vor dem TSV Wendezelle.
FC Heeseberg – Lehndorfer TSV 2:4
FC Heeseberg: Philipp Nabel, Yannick Zachan, Niklas Gödde, Danny Kaletta, Tobias Kruschke, Aboubacar Soumaoro, Felix Maushake, Alexander Schrader, Fabian Romeike (68. Marcel-Dieter Hentschel), Pascale Bittner (80. Niklas-Torsten Wikert), Oliver-Lukas Nabel (76. Laurin Bandermann) - Trainer: Christian Baethge - Co-Trainer: Maximilian Helbig
Lehndorfer TSV: Tom Thurau, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Jannik Lemke (70. Vincent Wöbcke), Tobias Berger (19. Lasse Männche), Julian Hieske, Leon-Alexander Konradt, Linus Beith (84. Nicolas Nöh), Jasper Rückborn (82. Nicolas Konradt), Jannick Paliga, Fynn Höhl - Trainer: Hendrik Boy
Schiedsrichter: Normen Meyer
Tore: 0:1 Fynn Höhl (5.), 1:1 Alexander Schrader (14.), 1:2 Jannick Paliga (36. Foulelfmeter), 1:3 Fynn Höhl (41.), 1:4 Julian Hieske (88. Foulelfmeter), 2:4 Felix Maushake (90.)