Reifer FCM lässt Duisburg keine Chance Der 1. FC Monheim zeigt nach zuletzt zwei Niederlagen in der Oberliga eine souveräne Leistung und gewinnt 4:1 beim FSV Duisburg. Matthias Wybierek und Tobias Lippold treffen sehenswert, Robin Schnadt schnürt einen Doppelpack.

Eigentlich wollte Dennis Ruess schon ein paar kritische Worte an Matthias Wybierek richten. Der Trainer des 1. FC Monheim (FCM) beobachtete an der Seitenlinie, wie sich sein Rechtsaußen auf in Richtung Tor des FSV Duisburg machte. Doch plötzlich nahm der 19-Jährige das Tempo raus, und die Verteidiger der Gastgeber kamen immer näher. Was Wybierek dann etwa 22 Meter vor dem Gehäuse aus dem Fußgelenk schüttelte, bot indes überhaupt keinen Anlass für Kritik: Der Ball schlug aus halbrechter Position im Winkel ein. Der sehenswerte Volltreffer legte den Grundstein für den 4:1 (3:1)-Sieg der Monheimer.

Von Anfang an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft beim Schlusslicht der Oberliga. Die erste Annäherung an das 1:0 verbuchte ebenfalls Wybierek, der den Ball von Robin Schnadt per Absatzkick in den Lauf serviert bekam, den Abschluss aber knapp vorbei setzte (7.). Etwas später war es Bora Gümüs nach Zusammenspiel mit Tim Klefisch, der frei auf das Tor zustürmte, in eine Art Tunnelblick geriet und den Ball aus spitzem Winkel an die Latte setzte (15.). „Da wäre der Querleger wohl deutlich besser gewesen“, monierte Ruess.

Insgesamt hatte der Coach aber wenig bis gar keinen Anlass für erhöhten Blutdruck. Zu souverän spielte sich sein Team Chancen heraus – und das ohne dem Gegner Räume für Gegenstöße zu gewähren. Nachdem Schnadt zwei gute Gelegenheiten vergeben hatte (20./27.), erhöhte der Stürmer getreu dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ doch noch auf 2:0 (31.). Diesmal war ein Freistoß 30 Meter zentral vor dem Tor der Ausgangspunkt. Sebastian Spinrath spielte auf Philip Lehnert in den Strafraum, der leitete den Ball mit dem Kopf an den zweiten Pfosten, wo Schnadt in der Manier eines klassischen Mittelstürmers mit langem Bein in die Vorlage hechtete und mit der Fußspitze vollendete.

Als dann auch noch Tobias Lippold einen Freistoß aus 20 Metern direkt verwandelte (38.), schien alles auf eine perfekte Halbzeit des FCM hinauszulaufen. Allerdings: Quasi mit dem Halbzeitpfiff kam der bis dahin chancenlose FSV doch noch zum Anschluss, weil Imran Alis Rückpass auf Björn Nowicki zu kurz geriet, Vedad Music gedankenschnell dazwischenspritzte und die Situation zu nutzen wusste.