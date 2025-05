Reifer Auftritt, Grenchen siegt in Dulliken

2. Liga SOFV 20. Spieltag:

FC Dulliken-FC Grenchen 0-3

Matchbericht:

Der favorisierte FC Grenchen war heute zu Gast beim formstarken FC Dulliken. Nach gerade einmal 4 Minuten durften die Grenchner mit der ersten Chance die frühe Führung bejubeln. Diese entstand durch eine präzise Flanke, welche den Kopf von Mbemba fand, dieser brachte den Ball im Tor unter. Allgemein waren es die Gäste, welche besser in das Spiel gefunden haben. Auch Dulliken kam vereinzelt zu Offensivaktionen, jedoch blieb die 100-prozentige Torgefahr aus. Nach 28 Minuten kamen die Uhrenstädter zu einem vermeintlich harmlosen Einwurf, doch Ressil zielte den Ball perfekt auf Mbemba, welcher erneut per Kopf traf. Bis dahin war es ein effizienter Auftritt des FCG. Kurz vor der Pause waren es nochmals die Gäste, welche sich gut in den Strafraum kombinierten und fast das 0-3 erzielen konnten, doch Shaqiri schoss den Ball nur an den rechten Pfosten. Nach dieser Aktion war Pause. In Hälfte 2 war es deutlich ausgeglichener, denn nun kamen auch die Dulliker zu guten Chancen, jedoch ging der Ball meist über oder neben den Kasten. Auch Grenchen war bemüht noch ein Tor zu schiessen und somit den Deckel drauf zu setzen, doch nach einem Eckball scheiterte Mbemba per Kopf am hervorragend reagierenden Andjelkovic im Dulliker Tor. Nur wenige Minuten später wurde es auf der anderen Seite wieder gefährlich. Die Verteidigung der Uhrenstädter brachte den Ball nicht weg und prompt wurde es brutal eng. Zuerst sah man nicht ob der Ball ins Tor gestochert wurde oder ob Bähler den Ball hielt, da etwa 3 Spieler vor dem Tor lagen. Bähler hielt schlussendlich den Ball und somit ging das Spiel im Stand von 0-2 in die letzten 10 Minuten. In diesen rannte der FCD nochmals an, aber sie konnten keine Mängel in der Defensive der Grenchner anrichten. Als das Spiel schon fast fertig war, spielte Ressil den langen Ball auf den eingewechselten Zayas und dieser traf noch zum Schlussresultat von 0-3.