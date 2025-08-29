Reifeprüfung im Derby

Der Start verlief für die Preußen wechselhaft. Nach der Auftaktniederlage gegen Borsch (1:3) und dem unglücklichen Pokal-Aus im Elfmeterschießen beim FSV Ohratal feierte das Wirth-Team beim TSV Gera-Westvororte den ersten Saisonsieg letzte Woche (2:0). „Der Ligastart war durchwachsen. Wir hätten uns den Start anders vorgestellt, auch wenn uns der Sieg in Gera Selbstbewusstsein gegeben hat“, blickt Wirth zurück. „Man darf nicht vergessen, dass wir eine der jüngsten Mannschaften der Liga sind. Aktuell fehlen uns mit Engel und Harnisch zudem wichtige Leistungsträger. Gerade Harnisch hält defensiv die Geschichte immer zusammen. Das mussten wir erstmal verkraften. Mit den drei Punkten nach zwei Spielen können wir leben.“

Mit dem FC An der Fahner Höhe steht nun ein ganz anderes Kaliber auf dem Platz. Für Wirth ist klar: „Fahner Höhe ist definitiv eine der drei Topmannschaften der Liga. Sie werden auch am Ende unter den ersten Dreien einkommen. Wir haben nichts zu verlieren und es ist auch egal, wann wir gegen sie spielen – ob am dritten oder am 20. Spieltag.“ Auf die Begegnung freut sich der Trainer dennoch: „Die ganze Stadt ist unterwegs, weil Mittelalterfest in Bad Langensalza ist. Es werden ganz viele Leute sicher den Weg ins Stadion finden und so für eine besondere Atmosphäre sorgen.“

Um gegen den Favoriten bestehen zu können, setzt Wirth auf Einsatz und Geschlossenheit: „Wir wollen stabil stehen, die Räume eng machen und leidenschaftlich verteidigen – ähnlich wie es Borsch bei uns gemacht hat. Fußballerisch werden wir nicht an die Qualität von Fahner Höhe rankommen, dafür haben sie zu viele Spieler, die uns individuell überlegen sind. Aber wir müssen dagegenhalten, ihnen wehtun und mit Nadelstichen in die Tiefe gehen. Wir haben schnelle Leute in der Offensive, und wenn wir eine Chance haben, müssen wir sie gnadenlos nutzen.“ Sein Rezept fürs Derby ist daher klar: „Entscheidend wird der Wille und die Laufbereitschaft. Ich bin guter Hoffnung, denn die Mannschaft hat diese Woche sehr gut trainiert.“