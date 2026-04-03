Reifeprüfung für den VfR Horst

– Foto: Max Gitschel

Nach dem spektakulären 4:2-Erfolg des VfR Horst gegen den Tabellenführer SC Rapid Lübeck wartet direkt die nächste große Herausforderung: Auswärts beim Eichholzer SV geht es erneut gegen eine Spitzenmannschaft der Liga.

Doch das Hinspiel dient als Warnung: Mit 0:4 wurde Horst damals deutlich auf die eigenen Grenzen hingewiesen. „Dieses Spiel haben wir am Anfang vernünftig mitgehalten. Danach aber auch wieder ein bisschen unsere Grenzen aufgezeigt bekommen“, erinnert sich Trainer Thorben Reibe.

Die Rollen scheinen dabei klar verteilt. Während der Eichholzer SV als Tabellendritter fest im oberen Bereich etabliert ist, mischt Aufsteiger VfR Horst als Fünfter überraschend weit oben mit. Punktgleich mit dem TSV Pansdorf zeigt sich: Der Höhenflug ist längst kein Zufall mehr.

Reibe: „Nicht chancenlos – aber es wird schwer“

Trotz der klaren Hinspielniederlage reist der VfR Horst nicht ohne Selbstvertrauen an. Der Sieg gegen Rapid hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt – vor allem, wenn sie an ihre Leistungsgrenze geht. „Wenn wir an drankommen, sind wir sicherlich nicht ganz chancenlos“, betont Reibe, ordnet aber gleichzeitig realistisch ein: „Wir wissen tatsächlich, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel für uns werden wird.“

Auch personell gibt es leichte Fragezeichen. „Ein, zwei Spieler sind leider ein bisschen angeschlagen“, so der Coach. Insgesamt könne man aber „mit einer vernünftigen Truppe“ antreten.

Der Gegner zeigte sich zuletzt ebenfalls stabil, auch wenn der Eichholzer SV beim 3:3 gegen den SSC Hagen Ahrensburg zwei Punkte liegen ließ. Die Offensivqualität ist dennoch unbestritten – drei Treffer unterstreichen die Durchschlagskraft.

Für den VfR Horst wird es darum gehen, erneut die richtige Balance zu finden: defensiv stabil stehen und gleichzeitig mutig genug sein, eigene Akzente zu setzen. Denn eines ist klar: Gelingt nach dem Rapid-Coup die nächste Überraschung, würde der Aufsteiger endgültig im oberen Tabellendrittel ankommen.