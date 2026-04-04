Reifeprüfung für Cham – Torwart-Notstand bei Fortuna Bayernliga Nord, 28. Spieltag am Ostermontag: Weiden reist als Mannschaft der Stunde nach Würzburg +++ Gebenbach empfängt kriselnde Fortuna +++ Jahn II will wieder Tore schießen von Florian Würthele · 04.04.2026, 09:10 Uhr · 0 Leser

Fortuna Regensburg gehen die Torhüter aus: Ben Broghammer zog sich am Donnerstag eine Fingerverletzung zu und droht fürs Spiel in Gebenbach auszufallen. – Foto: Florian Würthele

Teil zwei des Oster-Doppelspieltags steht an für die Oberpfälzer Bayernligisten! Nach dem Spieltag am Gründonnerstag sind sie am Ostermontag schon wieder gefordert. Ein Bezirksduell steigt in Gebenbach. Die heimische und formstarke DJK und der SV Fortuna weisen völlig konträre Trends auf. Halten beide Trends an, oder können die Regensburger endlich den Bock umstoßen? Den sechsten Sieg in Folge strebt derweil die SpVgg SV Weiden an, die beim Würzburger FV Farbe bekennen muss. Heimrecht genießen der SSV Jahn Regensburg II (gegen Schlusslicht SC Großschwarzenlohe) und der Rangdritte ASV Cham (gegen den Fünften FC Ingolstadt II).



Hinspiel: 1:1. Dahin der Traumstart! Mit drei Siegen am Stück optimal gestartet, folgten drei Niederlagen hintereinander: Der SSV Jahn II (12., 31) konnte den anfänglichen Schwung nach dem Re-Start nicht in die nächsten Spiele transportieren. Und so wächst der Druck im Abstiegskampf wieder gehörig. Positiv: Bei der 0:3-Niederlage am Gründonnerstag in Bamberg konnte sich das junge Team nach der Pause steigern. In der ersten Halbzeit war sowohl im Spiel mit dem Ball als auch gegen den Ball viel Luft nach oben auszumachen. Was Regensburgs Trainer Christoph Jank in der aktuellen Phase fordert: intensiver die Tiefe besprinten, sich schneller vom Ball lösen und einfach wieder Tore schießen. Zuletzt blieb die U21 dreimal ohne eigenen Treffer. Am Ostermontag bietet sich sogleich die Möglichkeit, es besser zu machen. Mit dem SC Großschwarzenlohe (17., 18) schaut der Tabellenletzte am Kaulbachweg vorbei. Klares Jahn-Ziel ist der neunte Heimsieg der Saison. „Diesem Spiel gilt jetzt der volle Fokus“, sagte Jank schon nach dem Bamberg-Match. „Wir schauen auf uns und wollen so auftreten wie in der zweiten Halbzeit in Bamberg. Wenn jeder an seine Grenze geht, bin ich überzeugt, dass wir die Partie erfolgreich bestreiten werden“, betont Jank. Keeper Julio Peutler ist wieder dabei. Ansonsten bleibt das Aufgebot unverändert.





Heute, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 14:00 PUSH



Hinspiel: 1:3. Es läuft am Wasserwerk! Die SpVgg SV Weiden (7., 36) ist zurzeit im Siegesrausch und hat sich klammheimlich zur Mannschaft der Stunde in der Bayernliga Nord gemausert. Fünf Siege in Folge bei nur einem Gegentor unterstreichen eindeutig, wie stark und gefestigt sich die Truppe von Chefcoach Michael Riester momentan präsentiert. Entsprechend gut ist die Stimmung bei allen. Die Gefahrenzone konnte inzwischen auf sieben Punkte distanziert werden. Nichtsdestotrotz mahnt Riester auch: konzentriert und fokussiert bleiben und nicht nachlassen, lautet sein Credo. Vier Tage nach dem verdienten 2:0-Heimerfolg gegen den ATSV Erlangen geht es für Weiden nun zu einem „Kellerkind“. Der Würzburger FV (15., 27) steckt zwar unten drin, ist aber im Aufwind. Die letzten drei Spiele wurden allesamt gewonnen. Gerade der jüngsten 4:1-Sieg beim Rangfünften FC Ingolstadt II war ein Fingerzeig an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Dementsprechend sind die Nordoberpfälzer vorgewarnt, wollen aber nicht mit leeren Händen nachhause fahren. Personell dürfte sich bei Weiden nichts großartig ändern. Christoph Sibler und Stefan Pühler sind weiterhin raus.





Heute, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 16:00 live PUSH



Hinspiel: 1:1. Auch das noch: Wäre die sportliche Phase nicht ohnehin heikel genug – der SV Fortuna (11., 32) wartet im neuen Jahr immer noch auf den ersten Sieg (0/3/3) – ist bei den Regensburgern zu allem Überfluss ein Torwart-Notstand ausgebrochen. Köpper ist dauerverletzt, Wagner seit Langem angeschlagen. Beim Heimspiel gegen Cham (1:3) schied zur Halbzeitpause auch noch Ben Broghammer mit einer Fingerverletzung aus. „Schade für ihn, weil er Spiel zu Spiel stabiler wurde“, sagt sein Trainer Arber Morina. Ob Broghammer am Montag wieder spielen kann? Ungewiss! Der 39-jährige Kevin Meier, eigentlich Mannschaftsbetreuer, kam gegen Cham unverhofft zu seinem Bayernliga-Debüt. Er zeigte sich unbeeindruckt, machte seine Sache gut. Womöglich wird der langjährige Bezirksliga-Goalie auch im Auswärtsmatch bei der DJK Gebenbach (6., 38) zwischen den Pfosten stehen. „Wir laufen seit ein paar Wochen mit dem letzten Aufgebot auf. Die Jungs machen es gut, aber es fehlt einfach die Stabilität. Aber: Wir können mithalten. Das haben die Spiele gezeigt“, berichtet Morina und schiebt nach: „Wir stehen jetzt abermals auf und schütteln uns. Auch Gebenbach können wir schlagen, aber auch von ihnen geschlagen geben. Wir haben keinen Lauf und aktuell nicht das größte Selbstvertrauen. Dennoch halten wir zusammen und die Jungs haben das Herz am rechten Herz. Es muss bloß endlich einmal uns der erste Punch gelingen“, wünscht sich Morina, dass seine Mannschaft nicht schon wieder in Rückstand gerät, sondern diesmal von Anfang an da ist und selbst das erste Tor erzielt. Zum Kader stößt wieder Mittelfeldmann Kevin Hoffmann, der zuletzt familiär verhindert war. Von den vielen weiteren Ausfällen hat sich dagegen noch niemand zurückgemeldet.



Völlig konträr ist die Stimmungslage bei der DJK Gebenbach. Dort herrscht eitel Sonnenschein. Aus den vergangenen fünf Partien wurden 13 von 15 möglichen Punkten erbeutet. So kann es weitergehen. Die Youngsters Plankl und Kipry schossen die DJK am Gründonnerstag zum Dreier in Coburg. Mittlerweile hat sich die Rühl-Crew bis auf den sechsten Tabellenplatz vorgearbeitet. Im Oberpfalz-Duell daheim gegen Fortuna Regensburg soll nachgelegt werden. „Die wollen und können eigentlich Fußball spielen, sind aber derzeit eher angehalten, mit langen Bällen zu agieren. Da gehe ich davon aus, dass das auch gegen uns so sein wird“, meint Coach Dominic Rühl gegenüber den Oberpfalz-Medien. „Sie werden top motiviert sein, haben aber natürlich auch mehr Druck.“ Und dieser könne hemmen. Personell gibt es bei den Hausherren zwei Fragezeichen. Lias Birle verletzte sich in Coburg erneut, musste wenige Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder runter. Ob er am Montag mitwirken kann, ist unklar. Gleiches gilt für Ertugul Er.











Heute, 16:00 Uhr ASV Cham ASV Cham FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 16:00 PUSH



Hinspiel: 1:5. Die kleine Ergebnisdelle konnte der ASV Cham (3., 46) im ersten Teil des Oster-Doppelspieltags erfolgreich ausmerzen. Beim 3:1-Triumph über Fortuna Regensburg erwischten die Gäste mit zwei schnellen Toren einen Blitzstart. In der Folge verpassten sie es, die dritte und vierte Bude nachzulegen. Glücklicherweise machte Kapitän Marco Pfab in einer Schlussphase „auf Messers Schneide“ mit dem 3:1 alles klar. Weiter geht's für die Kreisstädter mit einer echten Bewährungsprobe. Die fünftplatzierte U21 des FC Ingolstadt (38) gibt am Ostermontag sein Stelldichein im Kappenberger Sportzentrum. Aus dem Hinspiel, das mit 1:5 in die Binsen ging, hat der ASV noch eine Rechnung mit den Oberbayern offen. Es war die mit Abstand höchste Saisonniederlage der Chamer. Sie haben durch den jüngsten Erfolg Selbstvertrauen getankt und wollen ihre Heimstärke wieder in den Ring werfen. Gelingt das, könnte die knifflige Heimaufgabe erfolgreich gelöst werden. „Wir haben gegen Fortuna sehr reif gespielt, genauso möchte ich meine Mannschaft haben. Wir müssen versuchen, die Spannung für das schwere Heimspiel gegen Ingolstadt hochzuhalten“, sagt ASV-Übungsleiter Faruk Maloku, der voraussichtlich auf das gleiche Aufgebot wie zuletzt zurückgreifen kann.