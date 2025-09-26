Reifeprüfung an der Ostsee

– Foto: Imago Images

Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs – und gleichzeitig eine der atmosphärisch anspruchsvollsten Aufgaben der Saison: Am Samstag gastiert der TSV Havelse beim F.C. Hansa Rostock. Die Kulisse im traditionsreichen Ostseestadion, ein Kader mit hohem Marktwert und ambitionierten Zielen – das Duell mit den Norddeutschen ist eine echte Standortbestimmung für den Liganeuling.

Der Gastgeber steht mit neun Punkten aus sieben Spielen aktuell im Tabellenmittelfeld. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann wirkt in der Defensive gefestigt – mit nur sechs Gegentreffern gehört Hansa zu den abwehrstärksten Teams der Liga. In der Offensive hingegen mangelt es bislang an Durchschlagskraft: Nur vier Treffer, ligaweit Tiefstwert, stehen nach sieben Spieltagen zu Buche. Die jüngste 0:3-Niederlage bei Rot-Weiss Essen war ein Rückschlag, der zeigt, dass trotz hoher individueller Qualität – unter anderem durch Neuzugänge wie Voglsammer, Wallner oder Krauß – noch nicht alles zusammenpasst.

Für den TSV Havelse ergibt sich damit eine Chance. Die Mannschaft von Samir Ferchichi hat zuletzt mit dem späten 1:1 gegen Tabellenführer MSV Duisburg bewiesen, dass sie gegen Topteams nicht nur mithalten, sondern auch emotional zurückschlagen kann. Der Punkt war wichtig für die Tabelle, aber noch mehr für die Haltung. Die personellen Umstellungen – insbesondere in der Abwehr mit Belkahia und Schleef – verliehen der Mannschaft neue Stabilität. Mittelfeldspieler Johann Berger, zuletzt mit Startelfdebüt und Treffer gegen Ingolstadt, gab sich vor dem Spiel selbstbewusst. Die Mannschaft habe gezeigt, was möglich sei, wenn man fokussiert und leidenschaftlich auftrete. Gegen eine Mannschaft wie Hansa Rostock brauche es erneut „absolute Bereitschaft“ – und wohl auch einen kühlen Kopf, denn die emotionale Wucht des Ostseestadions ist bekanntlich ein nicht zu unterschätzender Faktor.