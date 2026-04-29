Reifeprüfung am Westring: TSV Altenholz triumphiert beim Kieler MTV

Yannick Boisen (Kieler MTV) mit Anhänger Keyvan Farokhi (TSV Altenholz). – Foto: Ismail Yesilyurt

In einem hochintensiven Duell zweier Tabellennachbarn hat der TSV Altenholz einen Auswärtssieg im Nachholspiel eingefahren. Mit einem knappen, aber am Ende verdienten 3:2-Erfolg zog die Elf von Trainer Nils Lenschau in der Tabelle am Kieler MTV vorbei. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die vor allem durch taktische Umstellungen und eine furiose Anfangsphase nach dem Seitenwechsel entschieden wurde.

Chancenplus für Kiel – Führung für Altenholz

Die ersten 45 Minuten gehörten phasenweise den Gastgebern. Der Kieler MTV (KMTV) erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus, scheiterte jedoch mehrfach am eigenen Abschluss oder am starken Stellungsspiel der Gäste. „Wir sind eigentlich in der Halbzeit die Mannschaft mit den etwas besseren Chancen“, bilanzierte KMTV-Coach Paul Musiol. Besonders bitter: Ein Konter zum möglichen 1:0 blieb ungenutzt, stattdessen schlug Altenholz eiskalt zu.

Doppeltorschütze Jonas Schäfer (TSV Altenholz). – Foto: Ismail Yesilyurt

In der 18. Minute verlängerte Jonas Schäfer einen Schuss technisch anspruchsvoll mit der Hacke zur Altenholzer Führung. „Eigentlich geht der Schuss vorbei, aber Schäfer ist noch mit der Hacke dabei und verlängert ihn unhaltbar“, beschrieb Musiol die Szene. Die Antwort der Kieler ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bennet Schmidt egalisierte in der 24. Minute per Kopf nach einem präzisen Freistoß von Yannick Boysen zum 1:1-Pausenstand. Taktischer Kniff und ein kurioser Doppelschlag Nach dem Wechsel wendete sich das Blatt. Altenholz-Trainer Nils Lenschau hatte in der Kabine nachjustiert: „Wir haben taktisch ein bisschen umgestellt und wollten mehr unser Spiel machen. Wir sind mit viel Dampf aus der Kabine gekommen.“ Das aggressive Offensivpressing der Gelb-Schwarzen setzte den KMTV massiv unter Druck und provozierte Fehler im Spielaufbau.

Mittelfeld-Stabilisatoren gegeneinander - Jakob Mathea (TSV Altenholz) gegen Bennet Schmidt (re., Kieler MTV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Leewe Erfmann und Jonas Schäfer schusssicher Innerhalb von nur zwei Minuten sorgte Altenholz für die Vorentscheidung. Zunächst traf Leewe Erfmann mit einem trockenen Flachschuss zum 2:1 (55.). Kurz darauf folgte eine kuriose Szene: Bei einem Freistoß aus großer Distanz vom KMTV-Mittelkreis forderte Lenschau seinen in der KMTV-Box postierten Hünen Niklas Kessler mit den Worten „feel free“ zum Ausführen auf. Dessen wuchtiger flacher Ball landete bei Jonas Schäfer, der das Leder an der Strafraumgrenze kurz hoch spielte und mit dem zweiten Kontakt zum 3:1 (57.) unhaltbar ins linke Eck versenkte. Hektische Schlussphase am Westring Trotz des Doppelschlags gab sich der KMTV nicht geschlagen. In einer zunehmend fahrigen Partie, die sich zu einem offenen Schlagabtausch entwickelte, keimte kurz vor Schluss noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern auf. Nachdem Pelle Bansemer am stark reagierenden KMTV-Keeper Bjarne Klenz, der den 16-Meter-Schussl mit der Hand gegen den Pfosten lenkte, scheiterte (79.). folgte der Anschlusstreffer. Justus Bayer hämmerte einen Freistoß aus rund 20 Metern in der 87. Minute unhaltbar unter die Latte zum 2:3. In den letzten Minuten warfen die Kieler alles nach vorne, doch die Altenholzer Defensive hielt dem Druck stand. Nils Lenschau zeigte sich beeindruckt von der Souveränität seines Teams: „Das ist ein Teil unserer Entwicklung. Wir haben hinten raus das Tor bekommen und dann wurde es hektisch, aber wir haben an Reife gewonnen und das Ergebnis über die Zeit gebracht.“

Tom Jappe (TSV Altenholz) im Vorwärtsgang. – Foto: Ismail Yesilyurt