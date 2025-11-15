Reifeprüfung absolviert: KFC Uerdingen zwingt Schonnebeck in die Knie

Viel passierte in den Anfangsminuten nicht. Schonnebeck hatte etwas mehr Ballbesitz, Uerdingen versuchte in Ansätzen durch Umschaltsituationen für Gefahr zu sorgen. Neben gelegentlichen Halbchancen auf beiden Seiten sorgte eine Eckballvariante des KFC für erste Gefahr im Schonnebecker Strafraum. Ephraim Kalonji kam aus der Drehung zum Abschluss, doch auf dem Weg ins lange Eck wurde sein Schuss noch abgeblockt. Final konnte Schlussmann Lukas Lingk sich die Kugel schnappen (26.). Für die Schonnebecker hatte Tim Kuhlmann kurz vor Ende der ersten Hälfte die beste Gelegenheit, bei seinem Fallrückzieher schnellte der Arm von Jonas Holzum rechtzeitig heraus (44.).

Im zweiten Durchgang begann der KFC direkt aktiver, wagte sich ein paar Mal in Richtung des gegnerischen Strafraums. Ein Schlenzer von Yassin Benslaiman ging zunächst rechts am Gehäuse vorbei (50.), wenig später konnte Alexander Lipinski aus spitzem Winkel keinen Abnehmer für seine Flanke finden (51.).

Daraufhin dann die dicke Chance zur Führung: Uerdingen brach rechts erneut durch und setzte Kalonji zentral und freistehend in Szene, doch der Stürmer ließ sich zu viel Zeit und versuchte Lingk zu umkurven, der Keeper war aber rechtzeitig auf der Hut und bereinigte die Situation (53.). Allmählich verdiente sich der KFC den ersten Treffer, Benslaiman verpasste eine scharfe Hereingabe von Lipinksi auf den zweiten Pfosten (55.).

Päffgen steht goldrichtig

Per Zufallsprodukt brach der Bann. Nach einem eigentlich zu kurz geratenem Freistoß von Benslaiman machte ein Schonnebecker die Gelegenheit per Kopf unfreiwillig noch einmal scharf. Das Leder flog im hohen Bogen vor die Füße von Ole Päffgen, der sich im übertragenen Sinne bedankte und aus kurzer Distanz in die Maschen traf (66.).

Den Schonnebeckern gelang mit Anbruch der Schlussphase um ein Haar der Ausgleich. Doch der frisch eingewechselte Lennon Jung wurde aus vielversprechender Position im Strafraum im letzten Moment noch geblockt (77.). In den Schlussminuten uferte zunehmend ein Kampfspiel aus. Echter Spielfluss kam nur noch selten auf, so kam Schonnebeck auch zu keinen ernsthaften, weiteren Gelegenheiten mehr. Stattdessen verpasste Yasin-Cemal Kaya infolge eines langen Balles das 2:0 mit einem Heber über das Gehäuse. Schlussendlich behielt der KFC die drei Punkte in der Grotenburg und kann den Anschluss an Spitzenreiter weiter aufrechterhalten.

KFC Uerdingen – SpVg Schonnebeck 1:0

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (90. Maximilian Dimitrijevski), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (75. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (90. Dominik Burghard), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji (68. Yasin-Cemal Kaya) - Trainer: Julian Stöhr

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann, Tim Winking, Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Noah Kloth, Robin Andre Brandner (85. Moise Lionel Gae), Timo Brauer (68. Luca Pinke), Moritz Isensee, Niko Bosnjak (73. Hugo Schmidt) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 1:0 Ole Päffgen (66.)