Reife Vorstellung: SC Hemmingen-Westerfeld feiert zweiten Sieg Der SC Hemmingen-Westerfeld bleibt beim Gilde-Cup auf Erfolgskurs von red · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen setzte sich der Oberliga-Aufsteiger mit 3:0 durch und überzeugte nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit einer kontrollierten und souveränen Vorstellung.

Auch das zweite Turnierspiel entschied der SC Hemmingen-Westerfeld für sich. Beim 3:0 gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen zeigte die Mannschaft erneut, dass die Abläufe in der Vorbereitung zunehmend greifen. Zu Beginn entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der Ramlingen leichte Feldvorteile besaß. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Störche jedoch immer besser in die Partie. Durch längere Ballbesitzphasen und ein sicheres Passspiel übernahm der Oberliga-Aufsteiger die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Torchancen.

Tore fallen nach der Pause Lediglich die Chancenverwertung verhinderte zunächst die verdiente Führung. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der SC schließlich für den betriebenen Aufwand – und das ausgerechnet in einer Phase, in der Ramlingen wieder etwas mehr Druck entwickelte. Bangin Bakir eröffnete den Torreigen mit einem sehenswerten Treffer und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Kurz darauf erhöhte Finn Jüttner auf 2:0, bevor Cledwyn Yankson mit dem dritten Tor für die endgültige Entscheidung sorgte.