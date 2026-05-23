Reife Spätvorstellung: Düren schlägt Königsdorf mit 2:0

Der 1. FC Düren setzt seinen positiven Trend in der Mittelrheinliga weiter fort. Im Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf behielten die Hausherren dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 2:0 die Oberhand. Während Düren mit nun 38 Zählern in den verbleibenden zwei Partien weiter Plätze gutmachen kann, verpasste Königsdorf die Chance, an Rang sechs dranzubleiben.
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine zähe Angelegenheit, in der beide Abwehrreihen das Geschehen dominierten. Dürens Trainer Luca Lausberg sah ein taktisch geprägtes Duell im ersten Durchgang: „Über die gesamten 90 Minuten gesehen war es ein hochverdienter Sieg, weil wir über die komplette Spielzeit mehr Spielanteile hatten als der Gegner. Die erste Halbzeit war allerdings noch relativ zerfahren. Da sind zwei Mannschaften aufeinandergetroffen, die mit einer sehr ähnlichen Idee in diese Partie gegangen sind. Für beide Teams stand erst mal die defensive Stabilität im Vordergrund: kompakt stehen, extrem wenig zulassen und dem Gegner absolut keine Räume bieten. Deshalb ging das 0:0 zur Pause auch völlig in Ordnung.“
Nach dem Seitenwechsel investierten die Gastgeber spürbar mehr und belohnten sich in der Schlussphase für ihren Aufwand. In der 78. Minute war es Tomoki Kitagawa, der den Bann brach und das erlösende 1:0 markierte. Der Assist kam dabei frisch aus der eigenen Jugendschmiede. „Im zweiten Durchgang waren wir dann die etwas aktivere und agilere Mannschaft und sind folgerichtig durch Tomoki Kitagawa mit 1:0 in Führung gegangen. Besonders schön war dabei die Vorarbeit unseres U19-Spielers Malik Tekin – eine tolle Geschichte, dass ein Nachwuchsspieler so entscheidend an diesem wichtigen Treffer beteiligt war“, freute sich Lausberg über den gelungenen Schachzug.
Königsdorf versuchte in den Schlussminuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzwingen, lief jedoch ins offene Messer der Hausherren. Jannis Kuckertz machte in der 86. Minute mit dem 2:0 endgültig den Deckel auf die Partie.
Dass hinten letztlich die Null stand, verdankte die Lausberg-Elf einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die auch durch personelle Engpässe nicht ins Wanken geriet. Der Dürener Übungsleiter sparte nach dem Abpfiff nicht mit Lob für seine Schützlinge: „Danach hat die Truppe alles reingeworfen, um das eigene Tor mit aller Macht zu verteidigen. Wir haben kaum noch etwas zugelassen. Die Jungs haben trotz einiger verletzungsbedingter Umstellungen brutal diszipliniert verteidigt und im richtigen Moment immer wieder die entscheidenden Nadelstiche gesetzt. Ich kann vor dieser Mannschaft nur den Hut ziehen. Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung heute und kann den Jungs am Ende des Tages nur ein riesiges Kompliment aussprechen. Das war ein rundum verdienter Erfolg!“
Mit diesem Dreier klettert Düren auf 38 Punkte und hat in den verbleibenden zwei Saisonspielen die Möglichkeit, im Klassement noch ein paar Plätze gutzumachen. Für die Blau-Weißen aus Königsdorf hingegen ist der Zug in Richtung Platz sechs nach der Auswärtspleite endgültig abgefahren.