Reife Spätvorstellung: Düren schlägt Königsdorf mit 2:0

Lausberg: „Brutal diszipliniert verteidigt“

Dass hinten letztlich die Null stand, verdankte die Lausberg-Elf einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die auch durch personelle Engpässe nicht ins Wanken geriet. Der Dürener Übungsleiter sparte nach dem Abpfiff nicht mit Lob für seine Schützlinge: „Danach hat die Truppe alles reingeworfen, um das eigene Tor mit aller Macht zu verteidigen. Wir haben kaum noch etwas zugelassen. Die Jungs haben trotz einiger verletzungsbedingter Umstellungen brutal diszipliniert verteidigt und im richtigen Moment immer wieder die entscheidenden Nadelstiche gesetzt. Ich kann vor dieser Mannschaft nur den Hut ziehen. Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung heute und kann den Jungs am Ende des Tages nur ein riesiges Kompliment aussprechen. Das war ein rundum verdienter Erfolg!“

Mit diesem Dreier klettert Düren auf 38 Punkte und hat in den verbleibenden zwei Saisonspielen die Möglichkeit, im Klassement noch ein paar Plätze gutzumachen. Für die Blau-Weißen aus Königsdorf hingegen ist der Zug in Richtung Platz sechs nach der Auswärtspleite endgültig abgefahren.