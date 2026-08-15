Reife Nortorfer klarer 3:0-Sieger im Spitzenspiel gegen Weiche II von Olaf Wegerich · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

Mika Jöhnck erzielte den Führungstreffer für den TUS Nortorf. – Foto: Olaf Wegerich

Klare Angelegenheit im Spitzenspiel der Landesliga Schleswig: Deutlich mit 3:0 (1:0) schlägt der TuS Nortorf den bisherigen Spitzenreiter SC Weiche 08 Flensburg II. Nach dem dritten Sieg in Serie klettert der Aufsteiger auf den 4. Platz, während die Fördestädter nach der ersten Saisonniederlage vorerst auf den 2. Platz abrutschen. Die Spitzenteams von Inter Türkspor Kiel und dem TSV Klausdorf sind erst am morgigen Sonntag im Einsatz.

Die Gastgeber mussten in ihrem zweiten Heimspiel der Saison auf die verletzten Joris Scherbath und Alexander Gerst verzichten.

Traumstart für die Gastgeber und Nortorfer Dominanz Bei besten äußeren Bedingungen erwischte die Heimmannschaft einen optimalen Start. Nach einer schönen Einzelaktion erzielte Mika Jöhnck (5.) mit seinem starken linken Fuß aus gut sechzehn Metern mit einem Schlenzer in die lange Ecke den Führungstreffer.

Die junge Flensburger Mannschaft hatte zwar ausgeprägte Ballpassagen, aber der Ertrag blieb wegen vieler unsauberer Zuspiele im Zentrum meist überschaubar. Die Gastgeber agierten dabei aus einer kompakten Defensive sehr geduldig und lauerten auf ihre Chancen. Bereits zur Pause hätte die TuS-Liga ihre Führung weiter ausbauen können, doch Malte Lucht hatte zunächst Pech mit einem Kopfball, der am Pfosten landete, ehe der 35-Jährige nach einer erfolgreichen Eins-gegen-eins-Aktion mit einem Flachschuss nur knapp das Tor verfehlte. Noch vor der Pause mussten die Gastgeber erstmalig wechseln, nachdem sich Tristan Hoppe im Laufduell eine Zerrung zugezogen hatte. Flensburg hatte bis dahin noch keinen einzigen nennenswerten Torschuss abgegeben und enttäuschte auf ganzer Linie.

Yehja Ibrahim (Weiche Flensburg II). – Foto: Olaf Wegerich

Harmloses Aufbäumen der Flensburger Reserve Nach dem Seitenwechsel sendete die Flensburger Regionalligareserve mit einem Distanzschuss von Enes Kaya aus halbrechter Position, den Florian Gerloff stark zur Ecke abwehren konnte, ein erstes offensives Lebenszeichen. Flensburg war jetzt gefühlt deutlich besser im Spiel, ohne dabei jedoch großen Druck entfalten zu können. Die wenigen harmlosen Abschlüsse von Joshua Hansen und Michel Ruppert wurden zur leichten Beute von Torhüter Florian Gerloff, der kaum einmal ernsthaft gefordert wurde und einen geruhsamen Nachmittag verbringen konnte. Auch die drei Flensburger Einwechslungen nach gut einer Stunde brachten kaum die erhoffte Wirkung.

Rechts für Trainer Dimitry Kehl und Weiche Flensburg II gab es in Nortorf nichts zu holen. – Foto: Olaf Wegerich

Doppelschlag entscheidet die Partie Deutlich effektiver und cleverer präsentierten sich die Gastgeber. Zunächst verpassten Malte Lucht, Lasse Böttcher und Mika Jöhnck mit einer Doppelchance den wohl vorentscheidenden zweiten Treffer, ehe die Grenzstädter bei der Vorentscheidung tatkräftig mithalfen. Nach einem völlig unnötigen Foulspiel an Mika Jöhnck an der Strafraumgrenze entschied der gute Schiedsrichter Cedric Petersen – der in einem von beiden Seiten sehr fair geführten Spiel mit drei Gelben Karten auskam – auf Strafstoß für die Gastgeber. Lasse Böttcher ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte mit seinem dritten Saisontreffer auf 2:0. Auch in der Schlussphase war bei den Gästen nicht mehr das große Aufbäumen zu erkennen. Zu abgeklärt spielten die routinierten Gastgeber. Nach einem Foulspiel aus halblinker Position knapp vor der Strafraumgrenze schnappte sich Paul Falk den Ball und traf mit einem sehenswerten Freistoß unhaltbar zum 3:0-Endstand in den linken Giebel. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für die Nortorfer um 18:45 Uhr beim Überraschungsteam der Verbandsliga West im Kreispokal Holstein weiter. Dem Sieger winkt der Einzug in das Halbfinale.

Enes Kaya (Weiche Flensburg II) gegen Lasse Böttcher und Rouven Lamprecht (TUS Nortorf). – Foto: Olaf Wegerich