„Reife Leistung" – Haching II besiegt den Kirchheimer SC Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Mit 3:0 besiegte die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching den Kirchheimer SC. – Foto: Bernhard Schmöller

Der Top-Torjäger der Liga erzielte sein erstes Tor für Unterhaching II. Nun steht das Topspiel beim Tabellenführer in Wasserburg an.

In der Landesliga Südost fahren die jungen Kicker der SpVgg Unterhaching II nun als Zweiter zum Superkracher am kommenden Freitag beim Tabellenführer in Wasserburg. Das Heimspiel gegen den Kirchheimer SC gewannen die Hachinger am Ende verdient mit 3:0 (1:0) auf dem Kunstrasen im Sportpark Neuried. Zuletzt beim 2:1-Sieg in Schwabing lieferten die Hachinger noch eine recht wilde Schlacht mit glücklichem Ende. Diesmal war das Team einen großen Schritt weiter, weil man diesmal den Gegner sehr gut kontrollierte. Die Spieltagsmannschaft der Rot-Blauen hatte viel Ballbesitz und ließ diesmal kaum Torabschlüsse zu. Kirchheim war lediglich bei Standards immer gefährlich mit ihren körperlich robusten Spielern. In der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 gab es so eine Szene, bei der ein Kirchheimer aus kurzer Distanz nach einer Ecke über das Tor köpfte.