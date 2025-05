Reife Leistung: Eddersheim hat den Klassenerhalt so gut wie sicher

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Ich habe großen Respekt vor ihm, da er auch mal harte Entscheidungen verkraften musste", reflektiert Weber, der den Kreativspieler nach der Winterpause häufig nur von der Bank brachte. "Es zeugt auch von einem brutalen Charakter, wie er damit umgegangen ist", streicht Weber heraus - "Dass er ein toller Fußballer ist, weiß jeder." Nach dem wichtigen Ausgleich beim 1:1 in der vergangenen Woche gegen Wolfhagen, dauerte es gegen Waldgirmes 13 Minuten bis Kara erneut zuschlug. Nach schöner Ablage von Yilmaz, traf Kara per sattem Schuss zur verdienten Führung (13.). Auch wenn diese nicht lange hielt - Marcel Safiew (20.) schob für die Gäste nach Querpass zum 1:1 ein.

Das dem SC zudem mehr Spielkontrolle gebracht habe, berichtet Weber. "Sie sind sehr variabel in ihrem Positionsspiel", analysierte Weber. Dessen Team bei deutlich besseren Platzverhältnissen an der Staustufe, vor der Pause dennoch wieder in Führung ging - erneut war es Kara, der nach Abpraller nur noch einschieben musste (41.). Zuvor hatte Niklas Voit schön für Yilmaz vorbereitet, der jedoch an Gäste-Keeper Maik Buss scheiterte. Mitte der zweiten Halbzeit hatte der FCE zudem durch ein Abseitstor und einer Riesen-Dreifachchance gleich mehrmals den Jubelschrei auf den Lippen gehabt.

Christopher Krause hört nach Saisonende auf

Umso erfreulicher aus Sicht von Weber, dass es im zweiten Durchgang dann klappte: Halil Ibrahim Yilmaz traf vom Punkt zum 3:1 (61.), nachdem dieser im Sechzehner sträflich gefällt wurde. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Mikael Neway, der in der Nachspielzeit einen Konter gut zu Ende spielte (90.+4). Eine insgesamt reife Leistung der Eddersheimer, die mit 48 Punkten den Klassenerhalt nun so gut wie sicher haben dürften. Mit Christopher Krause wird ein langjährige Säule des FCE im Sommer aufhören, bestätigt Weber, der zeitgleich auf den Verbleib von Kara hofft. "Wir wünschen uns, dass er bleibt", sagt der Übungsleiter.