Reife Leistung: D/A II marschiert ins Finale des Bezirkspokals

– Foto: Struwe (Archiv)

Die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel arbeitet weiter an der perfekten Saison. Im Halbfinale des Bezirkspokals gewann der Landesliga-Tabellenführer mit 3:0.

Die Kehdinger trafen auf einen tiefen Abwehrblock, den sie mit vielen Flanken- und Diagonalbällen zu bespielen versuchten.

Die SV Drochtersen/Assel II marschiert bei ihrer ersten Bezirkspokal-Teilnahme bis ins Endspiel, musste dabei gegen Bezirksligist Vorwärts Hülsen aber eine Geduldsprobe lösen.



Schließlich war es ein Freistoß von Max Reichardt aus dem Halbfeld, der an Freund und Feind vorbei bis in die Maschen rutschte (51.). In der Folge bediente sich der Favorit eines weiteren ruhenden Balles, um nach einer Budde-Ecke mit einem Kopfball von Kevin Ingreso für die Vorentscheidung zu sorgen (69.), Tanju Gülüm machte über einen Konter in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+6).

D/A II will fokussiert und demütig bleiben

Im Finale trifft der Landesliga-Tabellenführer auf den nächsten Bezirksligisten und wird voraussichtlich am 13. Mai beim TSV Bardowick – dem künftigen Klub von Ex-A/O-Trainer Malte Bösch, derzeit beim Heeslinger SC – um den Titel antreten. „Pokalspiele“, betont Teamchef Benjamin Zielke, „haben ihre eigenen Gesetze und wir müssen auch dort genauso motiviert wie heute auftreten.“



Wenn D/A im Übrigen den Traum vom Oberliga-Aufstieg verwirklichen sollte, würde damit möglicherweise die Pokalreise für die Kehdinger automatisch wieder enden. „Wir glauben, wir dürften als zweite Mannschaft nicht am Niedersachsenpokal teilnehmen“, erklärt Zielke. „Damit beschäftigen wir uns aber erst, wenn es wirklich so weit ist.“

Tore: 0:1 (51.) Reichardt, 0:2 (69.) Ingreso, 0:3 (90.+6) Gülüm.