🗣: Reife Landsberg–Leistung – Geretsried gewinnt „Highlightspiel"

Es war eine intensive und gute Bayernliga-Partie gegen ein absolutes Top-Team. Ich möchte meiner Mannschaft ein Kompliment für die gezeigte Leistung aussprechen."

Nach der Halbzeit starten wir perfekt in die Partie. Eine kurz ausgeführte Ecke, die Georg Jungkunz auf Jan Krettek flankt, der am Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball kommt und uns in Führung bringt. Dann war es das berühmte Spiel: Der Gegner probiert viel und hat leichte Feldvorteile, während wir uns auf das Kontern konzentriert haben. Wir haben bis auf zwei Weitschüsse alles weg verteidigt, aber da war unser Torwart auf der Hut und hat uns mit zwei schönen Paraden den Sieg festgehalten. Ansonsten haben wir nicht viel zugelassen, weshalb der Sieg meiner Meinung nach in Ordnung geht.

Die Mannschaft hat sich in keiner Phase des Spiels aufgegeben, gut gespielt und gut verteidigt. Wir waren griffig im Spiel und kommen durch einen sehr, sehr schönen Freistoßtreffer von Yasin Yilmaz zum verdienten Ausgleich.

Bis zum Gegentor war das Spiel auf beiden Seiten sehr offen. Durch einen Fehler im Spielaufbau sind wir mit 0:1 in Rückstand geraten, das hat der Gegner eiskalt ausgenutzt. Für uns war es der Startschuss noch ein paar Prozent draufzulegen. Wir hatten dann drei Riesenchancen zum Ausgleich.

Andreas Pummer, FC Deisenhofen: „Wir sind froh, dass wir den fünften Sieg in Serie gegen ein Top-Team einfahren und zu Hause bestehen konnten. Es war eine sehr intensive Bayernliga-Partie, die auf Augenhöhe geführt worden ist.

Daniel Dittmann, TuS Geretsried: „Das Heimspiel gegen die Löwen war natürlich eines der Highlightspiele. Dementsprechend sind viele Fans da gewesen.

Rein inhaltlich: Wir wollten die Löwen viel an ihre eigene Kette binden und haben viel Personal nach vorne geschickt, um ins schnelle Vertikalspiel zu kommen, was uns im Hinspiel nicht gelungen ist. Die Löwen haben nach fünf Minuten eine gute Chance. Wir treffen nach zehn Minuten den Pfosten. Die erste Halbzeit, wo wir auch das 1:0 machen, geht klar an uns.

Dann ist auch logisch, dass die Löwen aus der Halbzeit kommen und am Ende mehr Kraft, mehr Intensität haben. Wir haben sehr leidenschaftlich und gierig verteidigt, wodurch wir die Angriffe der Löwen weg verteidigt bekommen haben. Nach einer Ecke kassieren wir das 1:1 und wären mit diesem Ergebnis grundsätzlich zufrieden gewesen, dementsprechend haben wir auch gewechselt.

In der letzten Sekunde gelingt uns mit einer Aktion der Lucky Punch. Wir spielen einen langen Ball, kommen hinter die Kette und werden gefoult. Wir kriegen einen Elfmeter, den wir auch verwandeln können.

Wir sind sehr glücklich über den Heimerfolg. Es war ein großes Highlight. Das rechnet sich dann auch mit den knappen Niederlagen, die wir bereits bekommen haben. Tabellarisch war es sehr wichtig für uns, trotzdem sind es nur drei Punkte. Jetzt gilt es in den letzten zwei Wochen nochmal alles reinzuwerfen, um möglichst erfolgreich in die Winterpause zu gehen."

Alper Kayabunar, TSV 1860 München II: „Wir haben gerade nach der schlechten 1. Halbzeit im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht gezeigt. Das habe ich auch von den Jungs in der Pause eingefordert. Dann tut es mir natürlich für die Mannschaft leid, dass wir durch eine so krasse Fehlentscheidung das Spiel auch noch verlieren. Er steht mindestens einen Meter im Abseits. Auch das Foul ist fragwürdig.

Man merkt einfach den Jungs an, dass die Saison sehr lang ist. Sie haben bisher großartiges geleistet. Es ist nicht selbstverständlich, so lange auf dem 1. Platz zu stehen und so eine Runde zu spielen. Irgendwie ist die Luft ein bisschen raus und alle sind froh, wenn die Pause kommt. Danach kehren dann einige Spieler zurück. Das wird uns guttun, damit wir in der Rückrunde wieder so spielen können, wie wir das zu Beginn der Saison getan haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele. Die wollen wir natürlich erfolgreich gestalten!“

Weitere Spiele: