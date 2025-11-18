🗣: Reife Landsberg–Leistung – Geretsried gewinnt „Highlightspiel"

Einiges los in der Bayernliga Süd: Der FC Deisenhofen konnte sich im Verfolgerduell gegen den SV Erlbach durchsetzen und auch der SV Kirchanschöring besiegte Pipinsried im Topspiel. Die kleinen Löwen mussten sich nach einer strittigen Entscheidung Geretsried geschlagen geben. Die Reaktionen in der Übersicht:
Christian Donbeck, Sportfreunde Schwaig: „Es war das erwartet harte und physisch geprägte Spiel. Beiden Mannschaften haben sich nichts geschenkt.
Das hervorragende Schiedsrichtergespann hatte das Spiel jederzeit im Griff!
Aufgrund der klaren Torchancen ist der Sieg absolut verdient."
Roman Langer, FC Pipinsried: „Wir haben den Gegner leider immer wieder durch einfache Fehler zu Möglichkeiten gebracht. Die müssen wir uns auch selber ankreiden. Wir haben viele unnötige Kontersituationen durch Ballverluste entstehen lassen. So entsteht auch eine Ecke, durch die wir mit 0:1 in Rückstand geraten. Eine Minute später haben wir wieder einen Ballverlust und der Gegner kontert zum 0:2. Dann haben wir nach einer Standardsituation, einem zweiten Ball, selber das 1:2 gemacht durch Nico Karger. Wir waren dann auch besser im Spiel.
Zur Halbzeit war uns klar, dass wir auf das zweite Tor gehen wollen. Durch eine super Aktion von Fabian Benko haben wir zweimal die Chance zum Ausgleich, nutzen sie aber nicht. Daraus entsteht eine Ecke, nach der wir zum 1:3 ausgekontert werden. Dann war das Spiel leider rum.
Wir haben es nicht mehr geschafft, den Ball kontrolliert nach vorne zu bekommen und uns Chancen zu erarbeiten. Dann verlierst du das Spiel verdient, weil es der Gegner in den Umschaltmomenten gut gemacht hat. Wir waren nicht gut in den Momenten bei den Toren und haben sie auch einfach eingeladen."
Andreas Pummer, FC Deisenhofen: „Wir sind froh, dass wir den fünften Sieg in Serie gegen ein Top-Team einfahren und zu Hause bestehen konnten. Es war eine sehr intensive Bayernliga-Partie, die auf Augenhöhe geführt worden ist.
Bis zum Gegentor war das Spiel auf beiden Seiten sehr offen. Durch einen Fehler im Spielaufbau sind wir mit 0:1 in Rückstand geraten, das hat der Gegner eiskalt ausgenutzt. Für uns war es der Startschuss noch ein paar Prozent draufzulegen. Wir hatten dann drei Riesenchancen zum Ausgleich.
Die Mannschaft hat sich in keiner Phase des Spiels aufgegeben, gut gespielt und gut verteidigt. Wir waren griffig im Spiel und kommen durch einen sehr, sehr schönen Freistoßtreffer von Yasin Yilmaz zum verdienten Ausgleich.
Nach der Halbzeit starten wir perfekt in die Partie. Eine kurz ausgeführte Ecke, die Georg Jungkunz auf Jan Krettek flankt, der am Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball kommt und uns in Führung bringt. Dann war es das berühmte Spiel: Der Gegner probiert viel und hat leichte Feldvorteile, während wir uns auf das Kontern konzentriert haben. Wir haben bis auf zwei Weitschüsse alles weg verteidigt, aber da war unser Torwart auf der Hut und hat uns mit zwei schönen Paraden den Sieg festgehalten. Ansonsten haben wir nicht viel zugelassen, weshalb der Sieg meiner Meinung nach in Ordnung geht.
Es war eine intensive und gute Bayernliga-Partie gegen ein absolutes Top-Team. Ich möchte meiner Mannschaft ein Kompliment für die gezeigte Leistung aussprechen."
Daniel Dittmann, TuS Geretsried: „Das Heimspiel gegen die Löwen war natürlich eines der Highlightspiele. Dementsprechend sind viele Fans da gewesen.
Rein inhaltlich: Wir wollten die Löwen viel an ihre eigene Kette binden und haben viel Personal nach vorne geschickt, um ins schnelle Vertikalspiel zu kommen, was uns im Hinspiel nicht gelungen ist. Die Löwen haben nach fünf Minuten eine gute Chance. Wir treffen nach zehn Minuten den Pfosten. Die erste Halbzeit, wo wir auch das 1:0 machen, geht klar an uns.
Dann ist auch logisch, dass die Löwen aus der Halbzeit kommen und am Ende mehr Kraft, mehr Intensität haben. Wir haben sehr leidenschaftlich und gierig verteidigt, wodurch wir die Angriffe der Löwen weg verteidigt bekommen haben. Nach einer Ecke kassieren wir das 1:1 und wären mit diesem Ergebnis grundsätzlich zufrieden gewesen, dementsprechend haben wir auch gewechselt.
In der letzten Sekunde gelingt uns mit einer Aktion der Lucky Punch. Wir spielen einen langen Ball, kommen hinter die Kette und werden gefoult. Wir kriegen einen Elfmeter, den wir auch verwandeln können.
Wir sind sehr glücklich über den Heimerfolg. Es war ein großes Highlight. Das rechnet sich dann auch mit den knappen Niederlagen, die wir bereits bekommen haben. Tabellarisch war es sehr wichtig für uns, trotzdem sind es nur drei Punkte. Jetzt gilt es in den letzten zwei Wochen nochmal alles reinzuwerfen, um möglichst erfolgreich in die Winterpause zu gehen."
Alper Kayabunar, TSV 1860 München II: „Wir haben gerade nach der schlechten 1. Halbzeit im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht gezeigt. Das habe ich auch von den Jungs in der Pause eingefordert. Dann tut es mir natürlich für die Mannschaft leid, dass wir durch eine so krasse Fehlentscheidung das Spiel auch noch verlieren. Er steht mindestens einen Meter im Abseits. Auch das Foul ist fragwürdig.
Man merkt einfach den Jungs an, dass die Saison sehr lang ist. Sie haben bisher großartiges geleistet. Es ist nicht selbstverständlich, so lange auf dem 1. Platz zu stehen und so eine Runde zu spielen. Irgendwie ist die Luft ein bisschen raus und alle sind froh, wenn die Pause kommt. Danach kehren dann einige Spieler zurück. Das wird uns guttun, damit wir in der Rückrunde wieder so spielen können, wie wir das zu Beginn der Saison getan haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele. Die wollen wir natürlich erfolgreich gestalten!“
Weitere Spiele:
Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): Wir haben uns für das Spiel viel vorgenommen und wussten, dass wir für einen Sieg in Schalding eine sehr gute Leistung brauchen. Nach 10 Minuten waren wir richtig gut im Spiel. Wir hatten die nötige Ruhe am Ball, um uns aus Pressingsituationen zu lösen und waren defensiv richtig griffig. Nach dem 1:0 treffen wir in manche Situationen, bei denen mehr möglich gewesen wäre, die falsche Entscheidung und gehen mit der knappen Führung in die Halbzeit.
Das 2:0 war sehr wichtig, da Schalding gut aus der Halbzeit gekommen ist. Im Anschluss waren wir wieder deutlich aktiver, hatten die Spielkontrolle und waren auch bei den zweiten Bällen sehr präsent. Wir haben eine sehr gute und reife Leistung gezeigt, endlich wieder zu Null gespielt und am Ende auch verdient die drei Punkte mit nach Landsberg genommen.